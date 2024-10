La Iglesia Anglicana de Chile confirmó que el cuestionado sacerdote denunciado por estafa en Victoria no pertenece a su congregación, desvinculándose de Braulio Hetz, acusado por vecinos de ser un falso sacerdote que estafó a unas 400 personas en la comuna. En un comunicado, el arzobispo Héctor Zavala Muñoz y el obispo Joel Millanguir afirmaron que Hetz no es miembro de la iglesia, lamentando los hechos y mostrando solidaridad con las familias afectadas. Una vecina afectada pidió justicia, mientras que un representante municipal presentó una denuncia por estafa ante el Ministerio Público, acusando a Hetz de solicitar dinero para construir pozos que nunca realizó, quedando ahora en manos de la Fiscalía la determinación de posibles cargos formales.

La Iglesia Anglicana de Chile afirmó en un comunicado que el cuestionado sacerdote denunciado ante la Fiscalía de Victoria por el delito de estafa, no pertenece a su congregación.

A través de un comunicado, la Iglesia Anglicana de Chile se pronunció respecto a la situación que vive Braulio Hetz, a quien vecinos de la comuna de Victoria acusan de ser un falso sacerdote y de una millonaria estafa que afectó a unas 400 personas de la comuna.

“No tiene vínculo alguno con nuestra Corporación”

El texto, firmado por el arzobispo Héctor Zavala Muñoz, primado de la Iglesia Anglicana de Chile y el reverendísimo, Joel Millanguir, obispo de la Diócesis de La Araucanía, dice que “Braulio Hetz Fuentes no es pastor de la Iglesia Anglicana de Chile, no es miembro de nuestra iglesia y no es parte de la Diócesis Anglicana de la Araucanía, ni tiene vínculo alguno con nuestra Corporación“.

Además, agregaron que “lamentamos los hechos ocurridos en la comuna mencionada. A la vez, empatizamos con las familias y vecinos que hayan sido afectados por una persona que se presenta como miembro de nuestra organización“.

Ante ello, Oriana Muñoz, vecina de Faja Fernández, en el sector Las Piedras de Victoria, es una de las cientos de personas afectadas, y con rabia pidió justicia para las familias que dicen fueron estafadas.

Denuncia ante el Ministerio Público

Hay que precisar que, el encargado de asuntos indígenas de la Municipalidad de Victoria presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Braulio Hetz.

Lo anterior, por el delito de estafa, ya que este habría recorrido los sectores rurales y le solicitaba dinero a los vecinos para realizar pozos profundos con tecnología de punta que jamás realizó.

Ahora la Fiscalía deberá determinar si hay elementos suficientes para formalizar cargos en contra de esta persona acusada por una millonaria estafa.