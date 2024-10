Indignados están cientos de vecinos de la comuna de Victoria, región de La Araucanía, quienes decidieron denunciar ante la Policía de Investigaciones a un supuesto sacerdote como presunto autor de una millonaria estafa, luego que solicitara diversas sumas de dinero con la promesa de construir pozos profundos para la extracción de agua.

La denuncia fue ingresada a la PDI por el encargado de Asuntos Indígenas de la Municipalidad de Victoria, Marcelo Vega, quien confirmó a Radio Bío Bío que la denuncia por estafa ya está en manos de la Fiscalía de Victoria.

Hoy son cientos de familias que se ven afectadas por la sequía en la provincia de Malleco y que se abastecen con agua gracias a los camiones aljibes que recorren los polvorientos caminos del sector.

Con la idea de mejorar su calidad de vida, Orina Fernández, del sector Las Piedras de Victoria, contactó a Braulio Hetz Fuentes, a quien le pagó la suma de 65 mil pesos para que le construyera su pozo profundo, lo que nunca ocurrió.

Ante esta denuncia, Hetz afirmó que no ha estafado a nadie e insistió en su calidad de sacerdote de la Iglesia Anglicana y no de la Iglesia Católica, es por eso, explicó, que no aparece en la diócesis de San José, como lo señala un certificado al que tuvo acceso La Radio.

Al ser consultado por el delito de estafa por el que fue denunciado, Braulio Hetz dijo que no ha sido notificado y que seguirá trabajando en terminar las obras de pozos profundos.