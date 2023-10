"Me resulta difícil poder creer que los delitos no tienen graduaciones", afirmó la autoridad de gobierno, indicando que el veto no altera el proyecto y que el ejecutivo no podía avalar la autotutela.

El delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, se defendió el veto del gobierno a la Ley de Usurpaciones, medida que ha sido duramente criticada por la oposición.

En conversación con Radio Bío Bío en Temuco, el representante del Ejecutivo en la zona aseguró que “el veto no logra, ni quiere, ni busca, generar una cosa distinta a lo que necesitamos en esta región para el tema de usurpaciones”.

Montalva indicó que pese al veto, la usurpación se mantiene como un delito y “aquí cualquier persona que de forma violenta o de forma no violenta se expone a penas de 541 días de cárcel y eso es lo que necesitamos”.

Por ello, indicó desconocer por qué hay figuras que acusan al gobierno de mentir y afirman que la ley no serviría. Asimismo defendió la decisión del Ejecutivo al “no avalar algo que sería desastroso no solamente para nuestra región, sino para el país, que es la autotutela”.

Sobre los cuestionamientos a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por hablar de tomas no violentas, Montalva respondió que ninguna ley no contempla la gradualidad de los delitos, apuntando a la categoría de cada delito. “Me resulta difícil poder creer que los delitos no tienen graduaciones y no pueden establecer cuando se hace de una forma o considerarse que es lo mismo, por ejemplo, un robo con violencia de un hurto; no es lo mismo un robo con intimidación, que el sin intimidación”.

“Puede que el hecho mismo de hurtar sea violento, pero no es lo mismo decir que ese hurto fue con violencia, por pasa de hurto a robo, entonces, tiene que ver con consideraciones técnicas”, continuó ejemplificando.

Tras eso llamó a los gremios y actores políticos a no usar “juegos de palabras para intentar confundir los conceptos, porque aquí el concepto claro, es que una persona que comete la actividad de usurpación ante era considerada falta y hoy día es considerado delito y esa persona puede ser detenido”.

Atentado en Los Sauces

La autoridad también abordó los recientes atentados registrados en la región, el más reciente en la comuna de Los Sauces, donde se quemaron dos camiones, hechos que asoció con el inicio del juicio en contra de Ernesto Llaitul, hijo de Héctor Llaitul, y otros cuatro comuneros mapuche.

También indicó que con la unidad de víctimas se está contactando con las personas afectadas y que sostuvieron una reunión con jefe de Defensa Nacional y las policías para abordar la respuesta de flagrancia y la prevención en ciertas horas de la madrugada, cuando transitan estos camiones.

Al ser consultado sobre el compromiso de instalar una base de avanzada militar en Traiguén, detalló que en la comuna pernoctan 44 funcionarios del Ejército, mientras se construyen las dependencias, además en la fuerza de tarea hay 90 personas.

Aseveró que esperan que este mes se entreguen las dependencias.

