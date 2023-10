Esta mañana de martes en la Cámara de Diputadas y Diputados, la ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió el veto presidencial a la recién aprobada Ley de Usurpaciones.

Esto, en el contexto del debate por una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en región de La Araucanía y provincias de Arauco y Bío Bío.

Ley de Usurpaciones: La defensa de Tohá al veto presidencial

Entre variadas interrupciones, la ministra Tohá comenzó diciendo que teme “que este debate se está dando como reacciones a las reacciones, sin leer el veto”.

“El veto elimina todo régimen especial en materia de detención ciudadana y legítima defensa, queda el régimen común de todos los delitos. Respecto de las penas, el veto establece tres condiciones distintas”, dijo.

En primer lugar, detalló la secretaria de Estado, en el caso de la usurpación con violencia e intimidación, se mantiene la pena propuesta por el Congreso, no se modifica.

En cuanto a la usurpación que genera daño en los bienes, ahí se mantiene pena privativa de libertad. Por último, aclarando que esto existe en la ley actual y no lo crea el veto, Tohá se refirió a la usurpación no violenta.

“Es decir, no se destruyen cosas, no se intimidan personas, no se lesionan personas. En ese caso, se establece una pena que puede ir desde cárcel a multa”, explicó.

Agregando que “el juez tendrá que decidir considerando los siguientes aspectos: si la persona que realiza la usurpación ha realizado usurpaciones previamente y en caso que el predio haya sido usurpado previamente, debe preferirse la pena de cárcel”.

Por el contrario, en caso que la persona entregue voluntariamente el bien usurpado, “se le da una indicación al juez de que considere preferir la multa”. Lo mismo cuando “la persona actuó por una necesidad de tipo habitacional”.

El emplazamiento de Tohá a la oposición en la Cámara

A su vez, la titular de Interior aclaró que mientras hoy la usurpación es una falta, en lo propuesto con el veto “en todos los casos es delito” y que “permite que las policías puedan detener en cualquier momento entrar a desalojar. Hoy no pueden sólo lo pueden hacer en las 12 primeras horas”.

Además, a diferencia que hoy no se puede detener y sólo desalojar, “en todas las ocasiones se aplican modalidades como la prisión preventiva, que hoy no se puede aplicar en ningún caso de usurpación”.

“Muchos de los que están en esta Sala participaron en algún momento y fueron voluntarios de TECHO. Recorrieron campamentos, se llenaron de palabras de solidaridad y ¿hoy van a visitar esos campamentos a decir a toda esa gente debiera estar en la cárcel? ¿A todas esas personas?”, planteó Tohá.

Finalmente, la ministra concluyó que “este clima de debate está equivocado, busca exasperar en lugar de atendar la situación en su mérito y darnos la posibilidad de evaluar de manera sensata, justa, las condiciones en que estos delitos se cometen”.