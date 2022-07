Durante la jornada de este martes, un perro fue víctima de una grave agresión de maltrato animal en Temuco en la región de La Araucanía. Una mascota fue amarrada con tape en el hocico, patas delanteras y traseras para luego ser puesto dentro de una bolsa de basura.

Afortunadamente, los vecinos del sector, escucharon los llantos del animal y cuando fueron a revisar se percataron de un bulto que yacía en el bosque.

La mujer abrió la bolsa y encontró al perrito atado en todas sus extremidades, tras lo cual procedieron a quitar todas las cintas.

En la grabación se puede escuchar cómo la señora que realiza el video se muestra sorprendida de tal acto de maltrato.

“Pero, cómo tanta maldad señora Celia, cómo pudieron hacerle eso al perro, soltémoslo, pobrecito y sus patitas también, cómo le pudieron hacer esto, por eso lloraba tanto (…)”, manifestó la mujer.

Según manifiestan las personas que encontraron al animal es común que habitantes del sector vayan a dejar a perritos cerca de donde habitan, situación que ha sido denunciada a funcionarios policiales y municipios, sin embargo, no sirve de nada.

Rescate del perrito

Luego de soltar al perrito, las mujeres se comunicaron con Claudia Mancilla, quien se dedica a dar alimento y a prestar ayuda a aquellos animales que se encuentran en situación de calle.

Por lo que, ella procedió a subir el video en su cuenta de Instagram para comenzar a recolectar fondos para asistir y encontrarle un hogar a Amaro.

Mancilla, alimenta diariamente a más de 30 perritos en situación de vulnerabilidad e incluso ha operado a varios y solo con la ayuda de sus cercanos y familia.

“Yo alimento a más de 30 perros diariamente, en el sector de Huichahue camino a Cunco, donde hay una iglesia quemada y he sacado un montón de perros que he entregado en adopción, a otros he operado y otros que no se han podido ir, pero que están operados (…)”, detalló Claudia.

La rescatista comentó que a pesar de toda la ayuda que realiza de igual forma recibe amenazas e insultos de parte de las personas.

“La gente (…) me sale a amenazar, porque los alimento, porque después van a romper bolsas de basura, que me voy a meter en problemas con la comunidad, hay un montón de amenazas (…)”, señaló Mancilla.

Claudia aseguró que ha realizado las denuncias pertinente tanto al municipio, Carabineros y Policía de Investigaciones, sin embargo, aseguró que no sirve de nada.

“Yo he hecho miles de denuncias por maltrato animal y me ha tocado incluso estar presente cuando la PDI o Carabineros ha ido y hablan con la persona y que tiene que cambiar el trato con el animal y eso sería (…) no hay ninguna ley que realmente se haga cumplir con estas pobres criaturas”, sentenció Mancilla.

En búsqueda de un hogar

Amaro, se quedó temporalmente en la casa de las mujeres que lo encontraron y una de las voluntarias de Callejeritos ayudo con la compra del alimento.

Felizmente, ayer miércoles la rescatista encontró un hogar permanente, por lo que este viernes se irá con su familia.

Claudia, manifestó que actualmente las manos son pocas y que espera recibir ayuda de más personas que busquen -como ella- el bienestar de los animales.