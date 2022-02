“Le dispararon con armas de guerra y estaban solos”, estas fueron parte de las palabras de la viuda de Alejandro Carrasco, uno de los trabajadores que murió baleado en un predio forestal de Carahue, región de La Araucanía.

Fue este domingo que Carrasco (30) junto a Benjamín Bustos Manríquez (23), fueron encontrados muertos al interior de una camioneta en el fundo “El Encanto”, propiedad de Forestal Mininco. El hecho se investiga como doble homicidio.

Ambos trabajaban en la empresa First Security, la que presta servicios al grupo CMPC.

La viuda de Carrasco, Katherine Vásquez, con quien tenía una hija de dos años, afirmó que a su pareja le dispararon con armas de guerra.

“Estaban solos, no tenían a nadie que los resguarde…solos”, enfatizó.

Desde First Security señalaron a BioBioChile que las víctimas del ataque no eran guardias de seguridad, sino que patrulleros forestales destinados al combate de incendios, lo que explicaría el por qué no se encontraban armados.