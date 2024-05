Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El delegado presidencial regional de Coquimbo, Galo Luna, se refirió al paro de camioneros en la zona, indicando que las demandas son "más bien de orden político" y no responden a necesidades planteadas en mesas de diálogo. La confederación independiente "Fuerza del Norte" convocó a la paralización exigiendo mayores medidas de seguridad, incluyendo el cierre de fronteras y la excepción constitucional de emergencia. Aunque se estimó cerca de un centenar de camiones movilizados en la región, no hubo cortes de caminos, pero se instalaron fogatas en algunos puntos de la ruta 5. El paro no tuvo respaldo de gremios grandes como la CNDC. A pesar de ello, Luna afirmó que el Gobierno seguirá trabajando para garantizar el libre tránsito y circulación en la región.