Este viernes se cumple una semana de la desaparición del destacado astrónomo y astrofísico británico Thomas Richard Marsh, de 61 años, quien se encontraba realizando un viaje de observación al Observatorio La Silla, ubicado en la comuna de La Higuera, prácticamente al límite entre las regiones de Coquimbo y Atacama.

Recordemos que según señalaron testigos, fue visto por última vez el pasado 16 de septiembre alrededor de las 06:00 de la madrugada, eventualmente tras las extensas jornadas de observación que caracterizan a estos centros de investigación.

Según fuentes de El Día, el científico se encontraba desde mitad de la semana pasada trabajando en el recinto, donde llevaba a cabo una suerte de pasantía por un tiempo acotado.

Ese mismo día, desde el Observatorio La Silla, que forma parte de la ESO (European Southern Observatory) informaron a las autoridades de la desaparición de Marsh.

De hecho, esa misma noche tenía programado un bloque de observación en el telescopio NewTechnology Telescope (NTT) de la ESO. Sin embargo, no pudo concretarse.

Si bien durante los últimos días equipos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros estuvieron realizando diversos operativos con apoyo del personal de ESO, donde se desplegaron para efectuar varias diligencias, la infructuosa búsqueda requirió del apoyo de unidades especializadas de la Policía de Investigaciones.

Esto, más allá de que la Brigada de Homicidios La Serena ya efectuó acciones a fin de determinar el paradero del científico británico.

Cabe destacar que toda su ropa y sus pertenencias, incluyendo pasaporte y todos los medios de identificación del astrónomo de La Silla, se encontraban de manera intacta en su habitación, por lo que su desaparición adquiere un mayor misterio hasta ahora.

En paralelo, el destacado medio británico “The Sun” publicó en su portal web de la desaparición de Marsh, donde familiares y amigos del astrofísico pidieron ayuda para poder encontrarlo.

Su hija, Tabitha Marsh, realizó una solicitud muy especial. “Por favor, compartan esto, estamos desesperados por encontrarlo”, subrayó.

En paralelo, “The Daily Mail” y “The Mirror”, también se hicieron eco de esta noticia.

En tanto, en Twitter, Felicity Marsh, esposa del astrofísico, también se sumó al llamado.

“Mi esposo está desaparecido en Chile desde la semana pasada. Nosotros y sus amigos y colegas lo extrañamos desesperadamente. Si tienes información que pueda ayudarnos a encontrarlo, por favor llama a la policía”, tuiteó.

My husband has been missing in Chile since last week. We and his friends and colleagues miss him desperately. If you have information that could help us find him please call the police on +44 1926 415000 giving the reference number INC 153 18/9/22 UK/Warks Police https://t.co/5iRgakyVmA

— Felicity Marsh 🇪🇺 (@FyMarsh) September 22, 2022