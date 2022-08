Minera Ojos del Salado aseguró que la caída de material desde las paredes del socavón produjo una reducción de dos metros en cuanto a la profundidad, pero que lo mismo ha causado que el diámetro en la superficie haya pasado de 32 metros a 36,5 metros. Con eso se ha formado una especie de cilindro. "Desde el punto de vista de las dimensiones podemos concluir que el tamaño original del socavón no ha tenido variaciones significativas desde el sábado hasta la fecha", concluyeron.

En las últimas horas reportes y acusaciones han asegurado que el masivo socavón en Tierra Amarilla ha aumentado su tamaño.

No obstante, Minera Ojos del Salado defiende que eso no es cierto ya que, aunque efectivamente se han registrado modificaciones a la figura inicial, estas no habrían causado un crecimiento del agujero.

“Desde que apareció el socavón lo hemos estado midiendo con tecnología de punta e instrumentos de alta precisión. Esto lo hacemos a través de un dron que tiene un láser que nos ha permitido medir el diámetro a lo largo de toda la pared y también su profundidad”, partió la empresa a través de una declaración.

Junto con indicar que las mediciones se realizan a diario, la compañía también señaló que de 64 metros de profundidad ahora se cuentan 62 producto del asentamiento de material que ha caído desde las paredes superficiales.

Eso “ha generado ruidos que han sido escuchados por algunos vecinos y autoridades que han estado en terreno”, comentatron.

“En consecuencia, la profundidad del socavón ha sido prácticamente la misma desde el 30 de julio, día en que se produjo el evento”, concluyeron.

En cuanto al diámetro, la parte interior del socavón se ha mantenido en 48 metros, de acuerdo a Minera Ojos del Salado.

Eso sí, la empresa reconoció que la superficie, que actúa como cornisa, partió con 32 metros de diámetro y con el paso de los días, en la medida que el material se ha ido asentando, ha alcanzado los 36,5 metros de diámetro, formando una especie de cilindro, diferente al círculo que dio la vuelta al mundo.

“Desde el punto de vista de las dimensiones que hemos medido con esta tecnología de punta podemos concluir que el tamaño original del socavón no ha tenido variaciones significativas desde el sábado hasta la fecha”, zanjó la empresa.

Socavón en Tierra Amarilla: Gobierno anuncia mesa y empresa anuncia “plena disposición para aportar todos los antecedentes”

El Gobierno anunció la creación de una mesa de trabajo interministerial respecto al socavón en Tierra Amarilla.

Desde Minera Ojos del Salado manifestaron “desde ya su plena disposición para aportar todos los antecedentes que sean requeridos y así despejar las dudas existentes”.

“Desde el comienzo hemos tenido una política de puertas abiertas para informar a las autoridades municipales, regionales, nacionales y a la comunidad sobre el hallazgo y los alcances del evento”, aseguraron.

Aunque fue la misma empresa la cual reportó a las autoridades una sobre extracción de mineral, la minera pide no apurar conclusiones y considerar eso como la explicación tras el evento.

“Los estudios hidrogeológicos y mineros entregarán las respuestas que hoy buscamos”, sostuvieron.

Es así como, desde la compañía, no descartan que las lluvias “anormales” de julio hayan tenido algo que ver.

“Queremos reiterar que la empresa no ha ejecutado actividades productivas desde el evento del socavón, por lo que la decisión del Sernageomin no afecta la medida ya adoptada por la empresa”, cerraron.

El socavón apareció en terrenos de la empresa, a 600 metros de una zona residencial y a 800 metros de un Cesfam.