El gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, se refirió a la resolución de la Corte de Apelaciones de Arica, donde se decretó que 19 de los 38 imputados de la banda criminal Los Gallegos realicen y concurran a su juicio de manera presencial al Tribunal Oral en Lo Penal.

Radio Bío Bío conversó con Díaz, quien señaló que el riesgo es extremo y que no están las condiciones, ni las dotaciones necesarias tanto de Carabineros como de Gendarmería, para cubrir el movimiento y traslado de estos imputados.

Sumado a lo anterior, el gobernador indicó que hay preocupación al respecto y que desde su posición como gobernador solicitará una reunión con la presidenta de la Corte de Apelaciones, puesto que, según precisó Díaz, son reos de extrema peligrosidad.

Añadiendo que es una muy mala señal lo decretado por la Corte de Apelaciones y que nuestro país no está preparado par enfrentar el crimen organizado.

Recordemos que este lunes 22 de abril comenzará el juicio en la ciudad de Arica, en contra de los imputados pertenecientes a la banda de Los Gallegos.

Gobernador de Arica y caso Los Gallegos

Según Díaz, a cinco de los 19 trasladados “se les está solicitando una pena de presidio perpetuo. Vemos que son reos de alta peligrosidad. Esto implica mucho riesgo para la población de Arica, entendiendo que además nuestro tribunal queda en el centro de la ciudad. Es una gran cantidad de imputados que además forman parte de una organización criminal internacional”.

“El riesgo es extremadamente elevado porque hoy día no están las condiciones. No me refiero a los recintos donde se va a desarrollar el juicio oral, sino de traslado, que asegure que esto va a tener una reducción del riesgo por parte de incluso estas bandas que pudiesen efectuar cualquier tipo de motín durante el traslado de los imputados“, manifestó el gobernador.

En este sentido, para Díaz “es un riesgo innecesario, sobre todo pensando en que el tribunal quede en el centro de la ciudad. Y que hoy día no están las condiciones en Gendarmería y Carabineros, con las dotaciones necesarias para cubrir este juicio oral, que además va a durar más de medio año”.

“Nosotros estimamos que la cantidad de acusados es muy elevada, que no solamente implica un movimiento al interior de Arica, sino que además desde otras regiones del país, y eso consideramos que es un riesgo innecesario”, acusó Díaz.

A raíz de esto, el gobernador dijo que solicitó una entrevista con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica. “Nosotros entendemos que esta sensación de impunidad se rompe al existir esta gran cantidad de personas que inician un proceso sancionatorio, que ya están en prisión preventiva (…)”, precisó.

“Yo creo que nuestro país no está preparado para enfrentar el crimen organizado internacional, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, aún nos encontramos no solamente en mi región, que es la región de Arica y Parinacota, sino que en la región Metropolitana y en otras más para enfrentar este tipo de crímenes”, sostuvo la autoridad regional.

En tanto, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, comentó que “nos pone en riesgo como ciudad traer a un grupo de 38 criminales de alta peligrosidad a una ciudad pequeña como Arica (…)”.

“El llamado es al Gobierno. Acá no podemos actuar con los mismos recursos de la policía local, sino que necesitamos inmediatamente que se arme un plan de contingencia y nos traigan carabineros, nos traigan policías de investigación de otras ciudades para poder enfrentar esto (…)”, criticó el jefe comunal.