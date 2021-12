En una jornada marcada por una espontánea funa de opositores, y burlas hacia su contendor, Gabriel Boric, el candidato de la derecha, José Antonio Kast, realizó esta mañana el lanzamiento de su campaña sobre un multitudinario escenario, frente al muelle histórico de Antofagasta.

No fue casualidad que eligiera esta ciudad. Además de perseguir la alta votación obtenida por Franco Parisi, el candidato del partido Republicano debió resolver la polémica con el sindicato de Codelco, que lo declaró “persona non-grata” en base a sus propuestas de privatizar la estatal Codelco.

A este respecto, Kast aseguró desde el escenario estar en presencia de dirigentes sindicales de Codelco, con los cuales llegó a un acuerdo, además de desistir en la privatización.

“Veo (desde acá) a dirigentes sindicales de Chuquicamata de Codelco. Codelco no se privatiza, pero tiene mucho más que darnos. Vamos a trabajar para que condiciones laborales siempre sean mejores. Que los dirigentes sindicales no sólo velen por derechos de los trabajadores”, aseveró.

Kast aprovechó la ocasión para realizar un nuevo mea culpa, luego de retractarse sobre su propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer.

“Nosotros pedimos perdón por el mal planteamiento que hicimos en nuestro programa inicial. No sólo vamos a tener Ministerio de la Mujer, sino que lo vamos a reforzar”, indicó, mientras saludaba una a una a las autoridades políticas femeninas que lo acompañaban en el escenario.

“No podemos asegurar que los delincuentes se les va a acabar la fiesta…”

Sin embargo uno de los puntos que más llamó la atención, fue su alocución sobre la propia región de Antofagasta. En ella aseguró que no era posible que la región produjera tanta riqueza para el país, pero que luego esta no regresara a la zona.

De la pobreza local, saltó a los efectos de la criminalidad a nivel nacional, y fue aquí donde lanzó un sutil codazo a la promesa -convertida en eslogan de campaña- del presidente Sebastián Piñera sobre que a los delincuentes “se les va a acabar la fiesta”.

“Cómo no ver la cantidad de falta de viviendas (en Antofagasta), cómo no condolerse con los incendios en campamentos. O con el incendio que cobró la vida de niños en Santiago, quienes no pudieron escapar porque su casa estaba enrejada para defenderse de los delincuentes. Nosotros no podemos asegurar que a los delincuentes se les va a acabar la fiesta, pero podemos asegurar que la van a pasar mal, porque los vamos a perseguir, los vamos a presentar a la justicia y los vamos a cancelar. Es un compromiso de todos los que estamos acá”, sentenció entre aplausos.

Mira aquí la presentación completa de José Antonio Kast en Antofagasta: