Este viernes, un cantante que viajaba en bus desde Arica a Santiago fue sorprendido transportando 18 paquetes de marihuana.

En total, fiscalizadores de Aduanas establecieron que el peso total era de 4,590 kilos de la droga.

El hecho ocurrió en un procedimiento realizado durante la madrugada en la avanzada aduanera de Quillagua, región de Antofagasta.

De acuerdo al organismo, el hombre es un artista no vidente y de nacionalidad boliviana.

Al ser controlado, el cantante manifestó desconocer el origen de la droga y afirmó que el aparato lo había comprado en La Paz hace un año.

Los paquetes fueron advertidos con la utilización de una máquina de rayos X.

“La prueba de campo permitió determinar que la sustancia vegetal que contenían esos paquetes era marihuana, por lo cual se notificó de los hechos al fiscal de turno”, comentó Cristian Molina Silva, director de Aduanas en Tarapacá.

“Sin lugar a dudas es un caso poco habitual, dado que se trata de una persona no vidente, pero no debemos olvidar que las bandas criminales no trepidan en utilizar todo tipo de métodos e incluso esconden la droga en pañales de lactantes o en la ropa que visten menores de edad”, añadió.

Finalmente, el cantante fue detenido e imputado en Pozo Almonte por el delito de tráfico de drogas.

Sumado a ello, fue enviado a prisión preventiva y el plazo de la investigación fue fijado en 120 días.

El imputado, junto a la droga y los medios de prueba, fueron entregados a la policía para su custodia y traslado.