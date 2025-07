La tarde de este lunes, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, anunció que se oficiará a Gendarmería por el polémico caso de la liberación del sicario, hoy ya identificado como Alberto Carlos Mejía Hernández.

La medida fue comunicada en una sesión de Comisión de la Cámara de Diputados, donde también participó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. En la misma, se acordó también oficiar al Registro Civil, Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML) por el funcionamiento del banco de huellas.

“Hoy día en la tarde vamos a oficiar a Gendarmería y vamos a pedir que nos informe cuántas personas extranjeras hay hoy día privadas de libertad a la fecha, en centros de Gendarmería, tanto condenados como en prisión preventiva”, señaló el fiscal.

Aquello, explicó, para poder cotejarlo con sus sistemas de registro y verificar “qué es lo que hemos hecho para determinar la identidad de esas personas, para que no vuelva a pasar dos veces“, apuntando al error en la identificación del sicario, quien inicialmente se presentó con un nombre falso: Osmar Ferrer.

Esta medida, aclaró Valencia, es porque tienen sospechas de que algunas personas privadas de libertad desde el año 2022 hacia atrás podrían ser prófugos, pero presos con identidades falsas (nombres diferentes).

La autoridad detalló por qué aquello podía suceder con personas encarceladas antes del 2022: recién el 2023 se realizó una reforma al código procesal penal -que hoy es ley- que estipula la toma de huellas dactilares a imputados extranjeros en situación irregular.

Eso fue lo que sucedió con Alberto Carlos Mejía Hernández, a pesar de que el 2022 ya estuvo detenido en dos ocasiones. En tal año, como aún esta reforma no estaba vigente, al ciudadano venezolano no se le tomaron huellas dactilares.

“¿Por qué esto no pasó el 2022? Porque no nos dimos cuenta de inmediato cuando pasó por la zona de tránsito (zona de toma de huellas). El año 2022 este criterio no estaba vigente. Entonces, cuando pasó detenido, no le tomaron la huella“, dijo Valencia.

“Si se le hubiera tomado la huella el 2022, al momento en que se le tomaron las huellas ahora en esta nueva detención, habría aparecido el match positivo y se habría identificado; se habría establecido que el nombre era falso“, manifestó.

Por eso, hoy día, si el imputado hubiera estado privado de libertad como tenía que estar (en prisión preventiva), “habríamos sabido que su nombre no era el que había informado, y podríamos haber rectificado toda su identificación”, cerró el Fiscal Nacional.