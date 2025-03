En una crítica hacia el presidente Gabriel Boric, los diputados de la UDI Gustavo Benavente, Henry Leal y Marco Antonio Sulantay cuestionaron la falta de liderazgo del mandatario al no lograr imponer el umbral del 5% para los partidos políticos en la reforma del sistema político, a pesar de estar de acuerdo con dicha medida.

Los diputados de la UDI, Gustavo Benavente, Henry Leal y Marco Antonio Sulantay, cuestionaron al presidente Gabriel Boric por no conseguir el apoyo requerido para integrar el umbral del 5% para los partidos políticos en la reforma al sistema político.

Si bien los gremialistas valoraron el interés casi transversal para poder avanzar en dicha iniciativa, lamentaron que el jefe de Estado no haya podido ejercer su posición para imponer el umbral dentro del proyecto.

En este sentido, los parlamentarios cuestionaron la “capacidad de liderazgo” del mandatario al interior de su gobierno, indicando que “si él está de acuerdo con aplicar un umbral de un 5% para los partidos políticos, tal como lo reconoció, debería haber hecho todos los esfuerzos para convencer a su coalición y terminar imponiendo un punto que es clave en la reforma”.

Tras esto, aseguraron que es “lamentable que el mismo Presidente Boric reconozca, de manera pública, su incapacidad de convencer a todos los integrantes de sus coaliciones de gobierno”.

“Una de las principales esencias de la reforma al sistema político era el umbral para todas las colectividades, porque es una de las principales herramientas que existen para reducir la fragmentación y enfrentar los problemas de representación que actualmente existen en el Congreso”, añadieron.

Pero eso no es todo, ya que además criticaron que “si dentro del gobierno no todos estaban de acuerdo con esta medida solo por cálculos políticos y no verse afectados, el actual Mandatario debería haber ejercido su cargo de jefe de coalición y haber impuesto esta medida, aunque algunos sectores se molestaran”.

Por último, los tres gremialistas sostuvieron que persistirán con el umbral del 5%, aludiendo a que “sin una barrera de entrada los problemas de gobernabilidad seguirán existiendo”.

“Esta medida es fundamental si queremos volver a la lógica de los grandes acuerdos que llevaron a nuestro país a vivir sus mejores momentos”, cerraron.