El vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo (DC), se pronunció tras el rechazo a la moción de censura contra la presidenta de la mesa, Karol Cariola (PC), mencionando que estas acciones parlamentarias van dirigidas específicamente contra la diputada por ser comunista. Esta fue la tercera intentona de censura a la directiva de la Cámara baja, presentada por el Partido Social Cristiano (PSC) y que fue rechazada con 51 votos a favor, 72 en contra y una abstención, destacando la presencia de Cariola con su hijo recién nacido en la votación. Aedo enfatizó que estas mociones no apuntan contra la mesa en general, sino específicamente contra Cariola, mencionando que la diputada y la directiva han condenado la situación en Venezuela.

A un día del rechazo a la moción de censura, el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo (DC), abordó la acción parlamentaria y acusó que es contra la presidenta de la mesa, Karol Cariola (PC), “por ser comunista”.

Recordemos que el de ayer fue el tercer intento censura a la actual directiva de la mesa de la Cámara baja. La primera fue el 16 de abril de 2024 y la segunda el 26 de agosto del mismo año pasado.

La tercera, presentada por el Partido Social Cristiano (PSC), fue rechazada por 51 votos a favor, 72 en contra y una abstención. Recordemos que a la votación llegó la diputada Cariola con su hijo recién nacido.

Aedo y moción de censura: “No es contra la mesa, es contra Cariola”

Fue en conversación con Cooperativa que el diputado Eric Aedo (DC) aseguró que “cada vez que se presenta una censura no es contra la mesa, es contra Karol Cariola. A 23 horas de haber iniciado el trabajo como mesa, Social Cristiano presentó una contra Cariola por ser comunista”.

Luego, continuó diciendo, “vino otra que presentó Social Cristiano junto a Johannes Kaiser por declaraciones que había dado Lautaro Carmona en relación a Venezuela; censuraba a la mesa y a Cariola por ser comunista y del mismo partido que Carmona, cuando la mesa y la propia parlamentaria han condenado y dicho con todas sus letras que en Venezuela hay una dictadura y un gobierno autoritario”.

En la última instancia, sostuvo, “se encargan de decir: ‘Aedo no es para ti, no tenemos ningún problema contigo, es contra Cariola’, pero al final es una censura a la mesa y como yo soy parte de ella, obviamente uno hace el trabajo que corresponde para que esta no surta efecto”.