La diputada y presidenta del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, ha confirmado la presentación de una censura en contra de la mesa de la Cámara para destituir a Karol Cariola de la presidencia de la corporación, tras una investigación del Ministerio Público por presunto tráfico de influencias. Los chats presentados por la Fiscalía revelan cómo Cariola intercedió por un empresario chino en sus campañas, lo que motivó la solicitud de allanamiento a su domicilio. El libelo se ingresará este lunes a las 12:30 horas, y Concha justifica la censura argumentando que mientras exista una investigación en curso, no es saludable que Cariola continúe en el cargo. A pesar de que la bancada del PSC es reducida, buscan respaldo en otros partidos de oposición, como la UDI, que también evalúa censurar a la mesa. Concha llama a respaldar la medida en pro de la transparencia y en contra del abuso de poder y el tráfico de influencias.

La presidenta del Partido Social Cristiano (PSC), la diputada Sara Concha, confirmó la presentación de una censura en contra de la mesa de la Cámara, para concretar la salida de Karol Cariola de la presidencia de la corporación.

Lo anterior, luego de la investigación del Ministerio Público en contra de la legisladora del Partido Comunista por un presunto tráfico de influencias que involucra también a la exalcaldesa de Santiago y militante comunista, Irací Hassler.

Radio Bío Bío accedió a los chats presentados por la Fiscalía, como también los antecedentes para solicitar el allanamiento al domicilio de la diputada, en los que se evidencia cómo Cariola intervino por un empresario chino que era aportante en sus campañas, para solicitar favores a la entonces jefa comunal.

Según confirmaron fuentes de Radio Bío Bío, el libelo será ingresado este lunes a las 12:30 horas.

Al respecto, la diputada y presidenta del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, justificó la decisión de censurar a Cariola, apuntando a la investigación del Ministerio Público.

En ese sentido, la parlamentaria por Ñuble aseveró que este tipo de situaciones “enlodan” a la Cámara de Diputados, considerando que ella es la presidenta de la corporación.

“Acá se está investigando por un posible tráfico de influencia ejercido por la diputada Karol Cariola y creemos que mientras exista una investigación en curso, no es sano para esta Cámara de Diputados que ella siga en la Presidencia”, señaló.

Hace una semana, la diputada y militante del PSC, Francesca Muñoz, había adelantado que estaban evaluando la presentación de una censura en contra de la presidenta de la Cámara, Karol Cariola.

No obstante, desistieron seguir con esta acción debido a la falta de firmas considerando que es una de las bancadas menos numerosas, y que no mantiene un diálogo fluido con el resto de los conglomerados de oposición.

Pero, a medida que se han conocido más antecedentes del presunto tráfico de influencias, otros partidos también empezaron a evaluar la idea, como la Unión Demócrata Independiente (UDI), que también advirtió con censurar a la mesa.

En esa línea, la diputada Concha hizo un llamado al resto de los conglomerados de oposición a respaldar la censura en contra de Cariola.

“Esperamos que los distintos colegas que tienen un compromiso con esta Cámara de Diputados y poder resguardar lo que significa este espacio de democracia, puedan apoyar también esta censura y podamos avanzar en transparencia y por supuesto, no normalizar el abuso del poder, no normalizar el tráfico de influencia, porque eso no le hace bien a la democracia en nuestro país”, concluyó.