El hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, se pronunció sobre una posible candidatura de la exmandataria a La Moneda, señalando que es una decisión personal que no necesita consultar con su familia. En una entrevista con El Mercurio, Dávalos destacó la importancia de renovar la política y potenciar nuevos liderazgos. Afirmó que la exmandataria conoce el ejercicio del poder y no necesita la opinión de otros al respecto. Respecto al Caso Convenios y Caso Caval, Dávalos consideró el primero más grave por involucrar dineros públicos. Además, criticó la comunicación de logros del actual Gobierno de Gabriel Boric.

El hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, apuntó a una renovación de la política, ante las especulaciones de una posible candidatura de la exmandataria a La Moneda, asegurando que es una decisión que no necesita consultar con su familia.

Así lo aseguró en entrevista con El Mercurio, donde abordó el escenario político de cara a las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, donde la exjefa de ONU Mujeres aparece como una posible carta del oficialismo.

Al respecto, Dávalos sostuvo que “no sé qué está pensando la presidenta, no lo tengo claro. Es una decisión de ella y no la voy a estar molestando o preguntándole qué va a hacer”.

“Lo que sí creo es que más allá de quién sea el candidato del oficialismo, acá se necesita hacer algo más profundo. Se necesita pensar en un proyecto de país de cómo la coalición quiere a Chile en 10 años. Distinto es pensar en la persona idónea para liderar ese proceso, pero si no se ponen de acuerdo en cómo quieren que sea Chile, no tiene sentido pensar en el candidato”, reflexionó.

En ese sentido, apuntó a que “si ella cree que presentarse o no es la decisión que la convence, hay que quedarse con eso y tendrá sus razones. Ella ha dicho muchas veces que hay que potenciar nuevos liderazgos y que hay que renovar la política y yo estoy de acuerdo con eso”.

De todas maneras, Dávalos descartó que la expresidenta Bachelet les pida su opinión a la familia antes de decidir una eventual candidatura.

“Nosotros somos todos mayores de edad. No tiene por qué preguntarnos nuestra opinión. Es una decisión que podrá tomar e informarnos en su momento”, sentenció.

“Ella mejor que nadie conoce el ejercicio del poder, así que no necesita la opinión de gente menos versada que ella sobre el tema. No tiene por qué consultar. La presidenta ha sido feminista toda su vida, por qué tiene que consultarle a alguien. Ella nunca mezcla las cosas de familia y política”, enfatizó.

Recordemos que Dávalos en su minuto fue director del Área Sociocultural de la Presidencia durante el segundo gobierno de Bachelet, cargo que debió dejar en medio del escándalo por el Caso Caval.

Al respecto, el hijo de la expresidenta reconoció que lo sucedido “como familia fue doloroso”. No obstante, aseguró que, pese a lo sucedido, mantiene una relación con la exmandataria.

“Si me estás hablando si dejé de tener relación con ella, no. Yo sigo teniendo relación con mi madre, hablamos cada cierto tiempo, pero como familia fue muy doloroso, porque no puedes hacer nada. Había que esperar solamente que terminara todo el proceso”, explicó.

En esa línea, Dávalos reiteró su postura respecto a que el Caso Convenios es más grave del Caso Caval, principalmente por involucrar dineros públicos.

“Es más grave por una pura razón, porque en el Caso Caval nunca hubo algo que ver con dineros públicos. Lo que no puede pasar es la mala utilización de recursos públicos, pero prefiero no opinar de casos que están siendo investigados. No me he leído la carpeta de investigación. A Marco Enríquez-Ominami con el tema del uso del avión y platas de campañas, ya había gente que lo estaba condenando y fue absuelto”, dijo.

En relación con el actual Gobierno del presidente Gabriel Boric, el exdirector del Área Sociocultural de la Presidencia cuestionó la comunicación de logros.

“Todos tienen luces y sombras. El gran error de ellos es que perdieron la batalla de imponer la agenda, pudieron haberlo hecho mejor, porque todos los logros que pudiesen haber tenido hubiesen maximizado el rendimiento para disminuir la percepción negativa de aquellas cosas que no eran logros. Los gobiernos exitosos han comunicado muy bien sus logros, las cosas que hacen”, opinó.