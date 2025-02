El ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, junto al ministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, vuelven a ser cuestionados por un supuesto blindaje al exjuez Juan Antonio Poblete, imputado en el caso “Operación Topógrafo”.

De mal en peor se podría decir que ha ido cambiando la situación procesal para el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y de Copiapó, Juan Poblete, tanto por su presunta participación en el caso de espionaje “Operación Topógrafo”, cómo también por eventuales intervenciones e influencias en nombramientos judiciales.

Pero la caída del otrora magistrado no ha sido en solitario, sino que ha llegado a arrastrar a un par de ministros en altos cargos, luego de que se conocieran nuevos antecedentes en el marco de la investigación penal por presunto tráfico de influencias al interior del Poder Judicial.

Cabe señalar que la situación de Poblete se complicó tras la requisición de su celular por parte de la Policía de Investigaciones, donde se encontraron chats que también habrían revelado su participación en maniobras para influir en nombramientos judiciales.

La causa la lleva la Fiscalía Regional de Valparaíso, encabezada por la persecutora regional, Claudia Perivancinch, en la que hace algunas se le tomó declaración al notario de Santiago, Francisco Leiva, quien profundizó sobre su preocupación y la de otros miembros del Poder Judicial apenas se comenzó a conocer las acusaciones en contra del exjuez Poblete.

Según la declaración del notario, tanto el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, como también el magistrado de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, habrían apoyado e ideado un intento de blindar laboralmente a Juan Poblete, ya que para el supremo se trataba de “un problema institucional”.

Tanto el ministro Carroza como el notario Leiva coincidían en que lo mejor para Poblete era que éste se fuera por la puerta ancha sin ser expulsado, pudiendo optar al incentivo al retiro de los funcionarios judiciales.

Además el notario le habría sugerido a Carroza la posibilidad de ofrecerle, una vez ya Poblete fuera del Poder Judicial, un trabajo en su notaría, aunque aclaró que no fue un ofrecimiento formal.

El querellante y víctima de los presuntos espionajes autorizados por el juez Poblete, el periodista Mauricio Weibel, señaló que se trata de hechos inaceptables los conocidos al interior del Poder Judicial, ya que habría apoyado acciones que atentan contra el ejercicio de la libertad de expresión.

Según publicó The Clinic y pudo confirmar Radio Bío Bío, en las conversaciones que sostuvo Leiva con Poblete, el notario lo empujó a evitar su expulsión del Poder Judicial, y de hecho tuvo una participación activa en cuanto a informarle a Poblete de los avances del cuaderno de remoción que había en su contra.

El 20 de mayo de 2022 Leiva lo aconsejó sobre qué actitud tomar ante un informe que le estaba solicitando la Corte Suprema como parte del proceso del cuaderno de remoción que se había abierto en contra de Poblete.

“Actualmente los ministros no han visto una autocrítica suya, si la ven podrían revisar su situación. Cómo está la cosa se ve muy mal Sr. Esa es la verdad”, le escribía el notario Leiva al exjuez Poblete.

Más adelante, el 25 de mayo del 2022, Leiva vuelve a comunicarse con Poblete según los chats publicados por Ciper Chile.

“Cómo está SS. Podríamos juntarnos hoy, lo puedo ir a ver a su casa, o donde Ud disponga. Se recibieron informes de Pdte de Copiapo y es buen lapidario, por lo mismo debe ver una estrategia para evitar derechamente la remoción. Se que es súper complicado pero hay que hacer algo concreto, si no la cosa está fea. El ambiente en la Suprema no es nada favorable. Usted me dice”, le escribió.

La diputada y querellante por tráfico de influencias al interior del Poder Judicial, Camila Musante, criticó a la Corte Suprema y a todo el sistema tras conocerse los nuevos antecedentes, que darían cuenta de una mafia judicial a su juicio.

El presidente de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales, Marcelo Acevedo, dijo que los hechos en los que se han visto envueltos las autoridades y superiores del Poder Judicial, ha avergonzado a los funcionarios.

El notario Francisco Leiva es una persona ampliamente conocida en el Poder Judicial y sus organismos auxiliares. Es hermano del diputado socialista Raúl Leiva y de la actual notaria de Lo Espejo, María Elena Leiva, además de primo de un notario de Ovalle (Coquimbo), Felipe Leiva Ilabaca, y sobrino de un notario, archivero y conservador de Quirihue (Ñuble), Raúl Leiva Uribe-Echeverría.

El abogado experto en Derechos Humanos, Cristián Cruz, señaló que se deben redoblar los esfuerzos para evitar las influencias en los nombramientos de conservadores y notarios que posteriormente se devuelven como favores judiciales.

En tanto la comisión de Ética de la Corte Suprema indaga al ministro Mario Carroza, tanto por sus comunicaciones con el abogado Luis Hermosilla, como también por sus mensajes con el ex ministro Juan Poblete.