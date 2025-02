Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, abordó la posible candidatura presidencial de Michelle Bachelet y Carolina Tohá, destacando que la primera ha ganado terreno rápidamente en las encuestas, mientras que la ministra del Interior aún no logra posicionarse. En una entrevista con Emol TV, Saavedra mencionó que, en caso de que Bachelet no se postule para un tercer mandato, Tohá sería la opción principal. Respecto a Bachelet, el parlamentario expresó que no le incomoda su eventual candidatura, ya que considera que se consolida la idea de un Gobierno de centro-izquierda. Respecto a Tohá, Saavedra señaló que es importante tener una alternativa en caso de que Bachelet desista de postularse. El senador instó a la unidad y la elaboración de un programa para enfrentar las elecciones presidenciales y legislativas.