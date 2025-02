Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, abordó la discusión del uso de pistolas taser en personal municipal en el marco de un proyecto de ley que fortalece la seguridad en los gobiernos locales, recalcando que no se deben buscar "policías express" entre los trabajadores municipales. Respaldó a los alcaldes preocupados por la seguridad de sus empleados, explicando que la iniciativa busca reconocer su labor, aumentar penas por agresiones y equiparlos, aunque puntualizó que la discusión sobre las herramientas no es parte del proyecto actual. Respecto a las pistolas taser, señaló que el Gobierno decidió no incorporarlas tras evidenciar que podrían poner en riesgo a los funcionarios municipales, quienes no tienen un rol policial. En cuanto a su implementación por Carabineros, Leitao consideró que es una buena idea que abre la discusión para otras situaciones.