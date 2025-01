Diputados oficialistas insisten en la renuncia del jefe de Asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, al reunirse con la diputada Catalina Pérez tras el escándalo de la Fundación Democracia Viva. La diputada Camila Musante de IND-PPD afirma que Crispi debería dimitir debido a su desempeño y por exponer al Presidente a críticas. El diputado Marcos Ilabaca del PS sostiene que Crispi es un problema constante para el Gobierno y el oficialismo, instando a que dé un paso al costado. No obstante, deja en manos del Presidente la decisión de mantener o remover a Crispi de su cargo.

Diputados de oficialismo insistieron en solicitar la renuncia del jefe de Asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, tras revelarse que se reunió con la diputada Catalina Pérez, un día después de que se conociera el caso de la Fundación Democracia Viva.

Al respecto, la diputada y jefa de la bancada IND-PPD, Camila Musante, consultada si estima que Crispi debería dejar el cargo, respondió firmemente “sí, debería salir”.

“Lo digo así, muy categóricamente, porque he sido muy crítica del desempeño que ha tenido el señor Crispi, a propósito de su jefatura (…) no es la primera vez que complica y entrampa al Gobierno”, agregó.

Según fundamentó, “creo que, ante todo, la responsabilidad nuestra es para con el Presidente de la República. Y cualquier acción irresponsable -porque creo que ha sido irresponsable- que pueda exponer al Presidente o dejar un flanco abierto a los cuestionamientos, realmente se merece que se dé un paso al costado”.

Agregando “no solamente hay una irresponsabilidad desde el punto de vista de ser un funcionario público, sino que además todos estos errores le han valido al gobierno constantes críticas y flancos, y es momento que dé un paso al costado en miras también de proteger el proyecto del que él fue uno de los fundadores, creo que eso también es ser responsable políticamente”.

“Debería dar un paso al costado”

Por su parte, el diputado Marcos Ilabaca (PS) comentó que “efectivamente, cuando estuvimos en la investigación respecto a este tema, el señor Crispi en la comisión señaló que se enteró a través de un rumor respecto a todo lo ocurrido en el caso Convenios. Y hoy lo cierto es que no fue un rumor, fue una reunión formal”.

En ese sentido, señaló que “el problema cuando el jefe de Asesores del Segundo Piso se transforma en un problema constante para el Ejecutivo, para el Gobierno, para el oficialismo y para el Presidente, creo que la resolución de ese problema debería ser clara: debería dar un paso al costado”.

Además, indicó el socialista, “este no es un tema de hoy, no es que hoy día se haya transformado en un problema producto de este hecho, sino que han sido una serie de conductas que permanentemente hacen que estamos hablando respecto al jefe de Asesores del Segundo Piso”.

Sin embargo, finalizó precisando que “quién tiene la facultad privativa para nombrar o sacar sus funcionarios de confianza no es este Parlamento. Por lo tanto, no es a nosotros a quienes nos corresponde determinar sobre la continuidad o no del señor Crispi”.

“Es el Presidente de la República quién asume la responsabilidad de esto y quién, obviamente, debe pagar las consecuencias del actuar de este asesor”, cerró el diputado oficialista.