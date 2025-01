La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, desestimó las críticas hacia el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, por su reunión con la diputada Catalina Pérez en el contexto del caso Democracia Viva. Martínez afirmó que no son antecedentes nuevos y que es importante investigar a fondo. Descartó que Crispi haya faltado a la verdad al omitir la reunión en la comisión investigadora y señaló que si se presentan nuevos antecedentes, se analizarán uno a uno. Respecto a la posibilidad de incluir a Catalina Pérez en una lista parlamentaria como independiente, Martínez indicó que dicha decisión corresponde al Comité Central del partido, recordando que Pérez ya no es militante del Frente Amplio.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, desestimó las críticas al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, tras haberse reunido con la diputada Catalina Pérez a propósito del caso Democracia Viva.

Recordemos que la última filtración de chats entre la parlamentaria y su expareja, Daniel Andrade, revelarían una conversación que ella habría tenido con el sociólogo un día antes que estallara el escándalo, el 16 de junio de 2023.

No obstante, fue el propio abogado de Crispi, Guillermo Chahuán, quien reconoció a La Tercera que sostuvo conversaciones con la diputada durante encuentro oficialista en Cerro Castillo el 14 de junio.

Consultada al respecto, Martínez le bajó el perfil a la revelación, asegurando que no son antecedentes nuevos.

“Creo que no son antecedentes nuevos, es algo que ya se había comentado con anterioridad”, sentenció la timonel del Frente Amplio.

“Por lo tanto, hacer una nueva discusión sobre elementos que ya se habían puesto sobre la mesa me parece más bien desviar el foco sobre lo principal que es poder investigar esto a fondo. Y eso es algo que vamos a defender siempre como partido, sin defensas corporativas”, sentenció.

Asimismo, en relación al hecho que Miguel Crispi omitiera comentar estos antecedentes en la comisión investigadora -donde dijo que se enteró por un rumor del caso Democracia Viva- Constanza Martínez apuntó a que son “elementos distintos”.

“Si se adjuntan nuevos antecedentes que no han sido revelados, creo que es prudente analizarlos uno a uno. Sin embargo, a nuestro juicio, no hay un elemento nuevo. Si lo hubiese, podremos tomar las medidas que correspondan”, dijo.

En ese sentido, Martínez descartó que Crispi faltara a la verdad al omitir su reunión en Cerro Castillo con la diputada Catalina Pérez.

“No, a mi juicio no. Es parte de lo que la Comisión Investigadora habla, que son actos de gobierno, no respecto a ciertas definiciones personales de cada uno de los personeros, y eso es parte de lo que se ha hablado de las comisiones que investigan actos de gobierno y no situaciones así de puntuales”, concluyó.

Por último, sobre la posibilidad que el Frente Amplio esté disponible a llevar a Catalina Pérez en una lista parlamentaria como independiente, Martínez señaló que es una definición que tiene que tomar el Comité Central del partido.

“Lo que hemos hablado hasta el momento es que es el Comité Central el espacio que es soberano para ir determinando las distintas candidaturas. Hoy día Catalina Pérez no es parte de nuestro partido, se había abierto una investigación en su contra en el Tribunal Supremo actual del Frente Amplio. Sin embargo, esa causa se cierra una vez que ella ya no es militante. Y esos son elementos que se van a discutir más adelante”, cerró.