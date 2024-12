El diputado Johannes Kaiser respondió con un "porque no quise" al ser cuestionado sobre sus motivos para no concluir una carrera universitaria, en comparación con el presidente Gabriel Boric. En entrevista con Puranoticia, explicó que las críticas a Boric no se centran en su falta de titulación, sino en su desempeño académico. Kaiser reveló haber estudiado Derecho por cuatro años y haber incursionado en Ciencias Políticas, justificando su decisión de no finalizar ninguna carrera. En cuanto a la relevancia del título universitario para ser Presidente, el parlamentario planteó la idea de un "título Presidente de Chile" y cuestionó si una formación específica es imprescindible para ejercer el cargo.

“Porque no quise”, esa fue la respuesta del diputado Johannes Kaiser al ser consultado por las razones de no haber terminado una carrera universitaria. Esto, en comparación a la situación del presidente Gabriel Boric.

Fue en conversación con el medio Puranoticia que el parlamentario abordó las críticas al jefe de Estado en la materia. En ese contexto, dijo que los cuestionamientos tienen que ver con otra cosa.

“La crítica que se le hace a Boric no es que él no haya terminado su carrera, es que él se sacó un 2 y un 3 en su examen de grado. Es decir, que pasó por toda la carrera y no aprendió nada”, comenzó diciendo.

– Jorge Vega: Usted fue vendedor de autos antiguos en Europa.

– Diputado Johannes Kaiser: No, no de autos antiguos. Autos nuevos, pero recibía autos usados. No solamente eso: obrero de la construcción, mesero, camarero, jefe de restaurant…

Luego, el diálogo continuó cuando el periodista antes mencionado le comentó al legislador la razón de no haber titular de ninguna profesión.

– Jorge Vega: ¿Nunca se tituló de ninguna profesión? Estudió hartas usted.

– Diputado Johannes Kaiser: No, no estudié hartas carreras. Yo me inscribí en dos carreras. Ciencias Políticas y Derecho (…) estudié cuatro años de Derecho y lo que yo hice fue, estando inscritos en esas carreras, tomar ramos de las más distintas carreras porque allá tú tienes rama abierta.

– Jorge Vega: ¿Por qué nunca terminó una carrera?

– Diputado Johannes Kaiser: Porque no quise.

Ante eso, Vega respondió “igual que el Presidente”. La respuesta de Kaiser llegó de inmediato. “No, no es eso porque la diferencia esencial radicaba en que lo que a mí me gustaba, que eran las Ciencias Políticas, por ejemplo… bueno, el Derecho si lo estaba tratando de terminar, estaba en tercer año. Pero las ciencias políticas no son una ciencia”, dijo.

Finalmente, considerando la crítica al presidente Gabriel Boric, Vega preguntó a Kaiser si es relevante -o no- tener un título universitario para ser Presidente.

“Bueno, podría existir el título Presidente de Chile. Muéstrame la universidad donde se enseña eso (…) porque si yo tengo un título de, por ejemplo, ingeniero, ¿en qué medida el título de ingeniero me faculta para ser Presidente de la República? El título de abogado quizás más porque tiene que ver más con las leyes”, respondió el parlamentario.