La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió a los comentarios del diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, quien calificó de "antipobres" el proyecto que busca multar a quienes no voten en dos días de elecciones. Tohá desde Talagante destacó la importancia de un debate sobre si el voto debe ser voluntario u obligatorio, pidiendo moderación en los argumentos y evitando tensiones excesivas. En relación a Winter, señaló que, a pesar de formar parte de un sector que históricamente apoya el voto obligatorio, el diputado siempre ha mantenido una postura contraria. Instó a evitar polarizaciones y abogar por un debate fundamentado y constructivo sobre el sistema de votación obligatoria en Chile.

“¿Quiénes son los que no votan, a los que quieren obligar, forzar, a ir a votar? Son los pobres. Por eso es que este proyecto es antipobres, porque lo que quieren hacer es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirles la pensión”, sostuvo el legislador en una intervención en la Cámara.

Desde un punto de prensa en Talagante, la secretaria de Estado sostuvo que “es un debate válido. En Chile se dio, se puede volver a dar en todo el mundo. Es un tema que enciende pasiones, si el voto debe ser voluntario o debe ser obligatorio (…) Entonces nadie debiera escandalizarse porque hay posturas a favor del voto voluntario”.

Sumado a esto, Tohá llamó a tener “un debate razonable. Que no se extremen los argumentos, que no se lleven a punto de ridiculizar temas que son totalmente aceptables de plantear y que busquemos, en base a la experiencia de otros países, una buena fórmula para nuestro voto obligatorio”.

“En ese sentido, el clima, la tensión que se ha armado en los últimos días no va a ayudar. No podemos pensar que vamos a ganar las elecciones con la forma de resolver el voto. El voto tenemos que resolverlo de una forma razonable, con fundamento (…) y ojalá el debate lo llevemos en esa dirección y no a lo que ha tendido a instalarse estos días”, precisó la ministra.

En cuanto a la figura de Winter, Tohá dijo que, si bien él forma “parte de un conglomerado político que ha promovido el voto obligatorio desde hace mucho tiempo, el diputado siempre ha estado en desacuerdo. Esa ha sido su postura históricamente”.

“Entonces, lo que yo pediría es que no ocupemos cada argumento como la mecha para encender una hoguera. No armemos una hoguera. Este es un tema serio”, sentenció.