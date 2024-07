El diputado Gonzalo Winter salió a defender sus dichos que generaron críticas de parte de la oposición y que incluso no fueron compartidos por el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, respecto a que el proyecto de las elecciones en dos días, y que contiene la multa por voto obligatorio, es “antipobres”.

“¿Quiénes son los que no votan, a los que quieren obligar, forzar, a ir a votar? Son los pobres. Por eso es que este proyecto es antipobres, porque lo que quieren hacer es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirles la pensión”, sostuvo el legislador en una intervención en la Cámara.

En conversación con CNN Chile, Winter dijo que siempre “ha sido partidario del voto voluntario”, pero que para él “el voto es un deber”. Sin embargo, también señaló que es partidario “de que es la política la responsable de convencer a la sociedad de que debe cumplir ese deber y de que le conviene votar”.

En esta línea, el parlamentario recordó un discurso del expresidente Sebastián Piñera, cuando se instauró el voto voluntario en Chile. A juicio del legislador, la ciudadanía no terminó por “enamorarse” del ejercicio de la política, teniendo en cuenta los distintos hechos que involucran a personeros de distintos sectores.

Teniendo esto en cuenta, y sumándole sus dichos en la Cámara, Winter acusa que como solución a ese desencantamiento de la ciudadanía en la política, “proponen que yo vaya a decirle a la persona que no se enamoró de la democracia que, ante nuestro fracaso de convocarla a la política, la solución es decirle a una persona que gana $400 mil, ‘páseme 200 lucas’, sin ninguna distinción para adultos mayores, postrados, electrodependientes, nada”.

Incluso, el diputado se refirió a quienes han señalado que con la sanción se puede beneficiar el buen ejercicio de la política.

“Una multa no es un beneficio. Las multas pueden ser justas o injustas, yo creo que hay muchas multas justas. Para mí una multa por exceso de velocidad es justa, pero no me presenten el debate de una multa como el debate de un beneficio, menos en un país donde la política, a través de sus leyes, ha convertido a Chile en el segundo país de América Latina con mayor concentración de la riqueza, en donde la mitad menos rica de la población concentra el -0,6% del Producto Interno Bruto”, argumentó.

Añadiendo que “los que tienen más deudas que activos, por las leyes que ha hecho este Estado, les decimos que, si no participan de la política, nos pasen más plata. Yo no comparto eso como solución”.

Winter y críticas de Chile Vamos

El legislador también habló de los cuestionamientos que ha recibido por parte de figuras de Chile Vamos y que lo vinculan con un interés electoral para evitar el voto en el extranjero.

“Yo creo que son los mismos que fueron a Cúcuta a decir ‘aceptaremos personas de un determinado país hasta que el país aguante’, que promovieron esto, que hicieron esa ley en donde establecían visas especiales, en donde fueron a la frontera a invitarlos y que luego de eso los mismos funcionarios de ese gobierno que hicieron los llamados, pusieron oficinas en ese país para convocar gente, ahora dicen que los quieren obligar a votar; me parece que ellos tienen intención y que a mí no me corresponde juzgarla”, manifestó Winter.

Recalcando que “yo lo que propongo en esa materia es que se mantenga la legislación, como ha existido en Chile hasta ahora y como es más o menos en todo el mundo”.