La ministra del Interior, Carolina Tohá, insistió en sus críticas al Partido Comunista por sus cuestionamientos al Gobierno luego del allanamiento ocurrido en Villa Francia, donde se encontró un arsenal de armas y explosivos al interior de una radio comunitaria y un comedor “popular”.

Recordemos que el operativo generó duras críticas desde el conglomerado oficialista, especialmente de su timonel, Lautaro Carmona, quien acusó una “provocación” y un “montaje”, exigiendo a Tohá “plena transparencia”.

Al respecto, la secretaria de Estado enfatizó que “lo que es un hecho, es que esos lugares albergaban en su interior espacios donde se tenían armas o elementos para hacer acciones violentas”.

“Ahora, quienes están involucrados, cuanto conocían, cuanto la radio es una radio que fue ocupada o es una fachada para tener armamento, eso lo tiene que establecer la investigación. Como sea, yo creo que sí es grave que espacios que se dicen comunitarios terminen usados para esto”, señaló en entrevista con CNN Radio.

“Y me parecería que las personas que reivindican esa historia, a este símbolo que representa Villa Francia, pusieran ahí el acento en lo inaceptable que es que un lugar que tiene una historia vinculada a los Derechos Humanos se ocupa para guardar armamento que se ocupa en democracia”, agregó.

Asimismo, respecto a las críticas desde el Partido Comunista por lo sucedido en Villa Francia, la ministra Tohá fustigó que dé por hecho que se trate de un montaje, sin aportar pruebas que respalden su acusación.

“Yo creo que estas posturas que ha tomado el Partido Comunista uno las puede entender como parte de una historia donde hay un vínculo con Villa Francia, del cual yo tampoco me siento ajena”, explicó.

“Pero a mí me sucede todo lo contrario de lo que veo en esta reacción de algunos dirigentes, que en lugar de enojarme con la policía o con los fiscales que investigan, me enojo porque se utilice y se manipule una historia ligada a los Derechos Humanos para cometer actos violentos en democracia, eso es lo que me parece a mí inaceptable”, criticó.

“Lo que he visto del Partido Comunista es una sombra de duda sobre los procedimientos de la Justicia y policiales en esta materia. Y eso me parece grave. Por cierto que en democracia se puede levantar dudas, pero hay que poner antecedentes arriba de la mesa, aquí no se ha escuchado hasta el momento ninguno”, sostuvo.

En esa línea, tras lo sucedido con el operativo en Villa Francia, la ministra Tohá reconoció que “efectivamente, ha habido una serie de situaciones complejas últimamente con el Partido Comunista”.

“Se han repetido varios episodios por distintas razones, muchos de ellos yo creo que tienen que ver con temas internos del Partido Comunista. Sin embargo, cuando una fuerza política es parte de una alianza de gobierno y es una fuerza de gobierno, tiene algunas obligaciones que van por encima de sus dinámicas internas y yo creo efectivamente que ha habido situaciones problemáticas en este tiempo”.

“Espero que se resuelvan y espero que no se repitan, porque esto debilita al Partido Comunista, lo pone en cuestión hacia fuera y como fuerza de gobierno, no es bueno que se presenten en este tipo de cuestionamiento y de dudas sobre los procedimientos que tiene la Justicia y la Policía”, enfatizó.

De todas maneras, la ministra Tohá valoró la consecuencia de la colectividad y el orden que muestran sus militantes.

“En general, el Partido Comunista tiene algo que yo valoro mucho y es que tiende a tomar sus posturas, incluso cuando uno no las comparte o uno es totalmente crítica. Se hacen cargo de las cosas que hacen. En otros partidos quizá formalmente tienden a ser más ordenados, pero en la práctica hay comportamientos individuales en que cada uno va para su lado y nadie se hace cargo de lo que hacen los individuos por separado”, resaltó.

“Entonces yo no diría que es un partido que por estos hechos no sea confiable, yo creo que es un partido que ha tomado una línea política complicada, pero la ha tomado conscientemente, no es que va y dice una cosa y después se desdice. Y eso tiene un valor también, aunque esa cosa uno tenga mucha distancia con ellas muchas veces”, apuntó.

Por último, la secretaria de Estado descartó alguna incomodidad de parte de los ministros que son militantes del Partido Comunista.

“Uno ha visto las posturas que han tenido los ministros del Gobierno que son parte o que son militantes del Partido Comunista, nunca ha habido problemas desde el punto de vista de la política de Gobierno”, cerró.