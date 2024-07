La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la polémica por el allanamiento en Villa Francia, que provocó reclamos desde el Partido Comunista. La timonel sostiene que el actuar de Lautaro Carmona (PC) es “desleal” y “políticamente un absurdo”.

La mañana de este lunes, Vodanovic marcó su postura respecto a la última polémica que resiente el interior de la coalición de Gobierno, marcada por los dichos del presidente del PC.

La polémica

La controversia surgió por el reclamo de “transparencia” al Ministerio del Interior que hizo el comunista. Aludiendo a que el operativo policial en Villa Francia pudo ser “fallido”.

Esto porque se produjo en medio de la conmemoración por el aniversario de la muerte de Luisa Toledo, dirigente del sector y madre de los hermanos Vergara Toledo, asesinados por agentes de la dictadura militar.

“Es un hecho muy serio y de gravedad, porque afecta la confianza que comunidades deben tener en un gobierno como el nuestro”, sostuvo Carmona.

Estas críticas ya fueron respondidas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien sostuvo que “una cosa es lo que hizo la dictadura cruelmente de forma asesina y otra cosa es lo que se hace en democracia, y en democracia no está permitido ocupar armas de fuego para expresar ideas”.

La postura de Vodanovic

Por su parte, Vodanovic respondió a Carmona este lunes antes de ingresar a una reunión oficialista. Ahí, la timonel socialista explicó que “pretender exigirle información o explicaciones al gobierno de diligencias decretadas por la Fiscalía no solo políticamente es un absurdo, sino que además es algo que escapa a nuestra institucionalidad y a nuestra legalidad“.

Además, argumentó que “hay una crítica del Partido Comunista hace bastante rato a la gestión del gobierno y en particular a la persona del Presidente de la República”.

Algo en lo que su partido toma distancia, ya que a diferencia del PC, “ha tenido una sola voz de apoyo al Presidente en todas estas materias”.

Por último, la líder del PS apuntó a una falta de lealtad de Carmona y argumentó que “comentar temas partidarios por la prensa no me parece leal. Me parece que lo que corresponde es hacerlo en las instancias que nosotros mismos nos hemos dado”.