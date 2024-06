El canciller ratifica en su cargo al embajador chileno en España, Javier Velasco, a pesar de la controversia generada por sus comentarios sobre posibles alianzas en Defensa con España. El presidente del Partido Comunista respalda esta decisión, argumentando que Velasco se mantuvo dentro de sus competencias al hacer una "formulación política". Aunque en un principio el ministro de Relaciones Exteriores criticó los dichos, luego consideró que eran un comentario lateral al tema central de inversión. Figuras del oficialismo también respaldaron la decisión, y Carmona señaló que la discusión se da en un contexto político internacional y que el embajador no se declaró titular de los negocios de Chile-Israel en términos de industria armamentista. La polémica parece haber concluido con la definición de Cancillería.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, bajó el tono a la polémica respecto al embajador chileno en España, Javier Velasco, quien recientemente fue ratificado en su cargo por el canciller Alberto van Klaveren. “Hizo una formulación política”, afirmó, aludiendo a que no se escapó de sus competencias.

Recordemos que la controversia surge a partir de un conversatorio en Madrid, donde Velasco sugirió que España podría ser un aliado estratégico para Chile en el sector de defensa, esto ante el debilitamiento de las relaciones con Israel por el conflicto en Gaza.

Esto no fue bien percibido en su momento por el propio ministro de Relaciones Exteriores, quien dijo que “la Cancillería y ninguna de sus embajadas tiene atribuciones en materia de adquisición de armamento”. Sin embargo, recientemente el propio ministro van Klaveren fue quien ratificó en su puesto al militante de Convergencia Social, esto porque lo consideró “un comentario lateral al tema central“, que era el de inversión y no el de defensa.

Pese a que en su momento se criticó duramente lo hecho por Velasco, ahora figuras del oficialismo han respaldado la decisión del canciller.

Uno de ellos fue el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que en una entrevista en Radio Nuevo Mundo respaldó la decisión de Cancillería. No obstante, puso en materia de duda el “si es una competencia o es restrictivo y exclusividad de otros hablar de temas como el que habló el embajador de Chile en España”.

“Yo creo que él hizo una formulación que está en el ambiente político, no fue a negociar él, a decir qué compramos, qué no compramos, qué vendemos. No, él hizo una formulación que está en el plano político, que tiene incluso que ver con la coherencia de la no-invitación a la FIDAE en el caso de Israel por la actitud de Israel de llevar adelante un genocidio contra otro pueblo que es el pueblo palestino”, sostuvo.

Sin embargo, quien comanda uno de los partidos de Gobierno cree natural la discusión en torno al puesto de Velasco y afirma “no es porque le tengan mala o buena, es porque hay un hecho que conmociona desde el punto de vista internacional, que desafía incluso al funcionamiento de la organización de Naciones Unidas y que, por tanto, está en la esfera política”.

Por último, Carmona concluyó que el embajador “no se declaró titular de los negocios de Chile-Israel desde el punto de vista de la industria armamentista”, y bajó el tono a la discusión reiterando que fue una “formulación política” y que el tema ya se cerró por la definición de Cancillería.