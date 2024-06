Durante la mañana de este lunes, el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió a la figura del embajador de Chile en España, Javier Velasco, quien se ha visto envuelto en varias polémicas, siendo la última por sus dichos sobre la opción de encontrar un nuevo socio militar en España. Esto, tras destacar a los españoles en materia de defensa y considerando la relación con Israel.

Desde Barcelona, donde se encuentra ejerciendo como docente, el exparlamentario dio una entrevista a T13 Radio, donde se le preguntó por las críticas que ha recibido el embajador, donde han apuntado a la amistad que tiene con el presidente Gabriel Boric.

“Este fin de semana estuvo leyendo algunas cosas respecto a esta controversia y me llamó mucho la atención, para bien, que políticos de alta experiencia, de la derecha chilena, salieron a defender la gestión que han visto, porque les ha tocado verla. Estoy hablando de Joaquín Lavín, Jorge Alessandri, estoy hablando de políticos que en general atacan al Gobierno, porque son de oposición dura, pero que en esta materia dijeron ‘oye, mira, por honestidad intelectual tengo que decir, por ejemplo, decía el diputado Alessandri, llamé a exministros de Defensa y exsubsecretarios, y me dijeron que es perfectamente normal que los embajadores tomen ese papel y puedan opinar de esto”, ejemplificó el exdiputado.

“Entonces, creo que eso ya ha quedado claro, que el último hito no tenía tanto que ver con una real controversia, más allá de lo que zanjó la Cancillería, sino más bien, como lo decía el diputado Alessandri, tenía que ver con el historial hacia atrás”, sostuvo Jackson.

Jackson y críticas al embajador Velasco

Al ponerlo en la situación de qué hubiese hecho él en la posición de Velasco, el exministro señaló que “se decía que yo era la traba para la reforma de pensiones y que yo era el obstáculo, y que si yo renunciaba, probablemente eso podía tener un camino a la luz. Ha pasado casi un año y todavía la vemos igual de trabada”.

“A veces, la presión está más bien generada para generar un conflicto, más que el hecho de que vaya a tener una real consecuencia la renuncia de alguien. Entonces, desde mi punto de vista, dado que hay explicaciones que se dieron a Cancillería y que las valoró. Y el ministro canciller Van Klaveren tomó la decisión de que debía seguir en el cargo, y que por supuesto es la decisión que hay que respetar”, indicó el exparlamentario.

Añadiendo que, “por otro lado, el antecedente es que la oposición no necesariamente establece esta crítica por una razón específica, sino porque el conflicto les ayuda, creen ellos, porque la opinión pública no es muy favorable para ellos en ese sentido, porque tienen mayor rechazo que el propio Gobierno. Es decir, la oposición ha mostrado en las últimas encuestas un rechazo mayor al Gobierno, lo que podemos ver es que no necesariamente esas peticiones de renuncia son por algo concreto, sino más bien para tratar de armar un ruido al interior de las filas oficialistas”.

“Yo, al menos, creo que ahí ya lo zanjó Cancillería, y yo creo que siempre hay que estar respetando esa opinión”, sentenció el exministro.