La oposición recurrió a la Contraloría por el polémico spot publicitario del gobierno sobre la reforma a las pensiones, pidiendo tanto un sumario administrativo, así como un juicio de cuentas contra la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

En primer término, la mañana de este miércoles los diputados de Chile Vamos Frank Sauerbaum (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Jorge Guzmán (Evópoli), llegaron hasta la Contraloría para solicitar la instrucción de un sumario administrativo por eventuales faltas a la probidad y a la legalidad en el Ministerio del Trabajo y la Subsecretaría de Previsión Social.

En la presentación, las bancadas de diputados de Chile Vamos argumentaron que “en la dramatización del video se minimiza la posición de la oposición, se simplifica el debate de manera tendenciosa y se desvirtúa el proyecto de ley con una vinculación a la Pensión Garantizada Universal, política pública vigente”.

Asimismo, se manifiesta que el spot fue financiado por la Subsecretaría de Previsión Social; mediante un contrato que “impone a la Administración un pago de 430 millones de pesos, suma que puede aumentarse hasta en un 30% a requerimiento de la contraparte técnica”.

Todo lo anterior, para “una difusión tendenciosa y favorable a la posición del gobierno sobre una iniciativa que se encuentra en pleno trámite legislativo”.

Además, los parlamentarios recordaron los límites normativos que tienen los ministerios respecto de gastos, explicando que es evidente “la prohibición de utilizar recursos para campañas que favorezcan al Gobierno si no se pudieren encasillar dentro de los fines institucionales”.

“De hecho, dentro del catálogo de actividades que pudieren calificarse “gastos de publicidad y difusión para el cumplimiento de las funciones institucionales”, no se encuentran políticas públicas en fase de diseño ni menos proyectos de ley en trámite legislativo”, advirtieron.

Al respecto, el diputado de la Comisión de Trabajo, Frank Sauerbaum (RN), dijo que “el comportamiento del gobierno es difícil de comprender cuando nos llama a un acuerdo, a conversar y nos golpea con un video como este que quiere atribuir responsabilidades a la centroderecha por rechazar un mal proyecto que establece un sistema de reparto que rechaza a la gran mayoría de los chilenos”.

Por su parte, el jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que “la objeción de ilegalidad que alegamos es que tanto el Seguro Social como el 6% de cotización fueron rechazadas por la Cámara de Diputados”.

“Por lo tanto, no existe en el proyecto y es evidente que no se puede promover algo que no está, no podemos hacer publicidad frente a algo que aún no es ley, que no es palpable. Esta es una forma de presionar al parlamento indebido, ilegal y arbitrario”.

“El Ministerio del Trabajo ha cometido una falta grave a los principios de probidad y al principio de legalidad al financiar una campaña millonaria de carácter publicitario para una política pública que aún no existe en nuestro país”, agregó el jefe de la Bancada de Evópoli, Jorge Guzmán.

“Esta campaña ha sido absolutamente tendenciosa, no mostrando con claridad la verdad respecto al proyecto de pensiones. Es por eso, que hemos recurrido a la Contraloría General de la República para que declare que esta campaña publicitaria es ilegal y le exija al Ministerio del Trabajo dejar de difundir esta campaña, que se restituyan los fondos millonarios con los cuales se está financiando y además existan responsabilidades administrativas de todos aquellos que la han impulsado”, apuntó.

Revisa el requerimiento de Chile Vamos por spot sobre la reforma de pensiones:

Republicanos pide a Contraloría juicio de cuentas por polémico spot por pensiones

En paralelo, los diputados republicanos Luis Fernando Sánchez y Stephan Schubert, llamaron a la Contraloría General de la República, no solo a pronunciarse respecto del material, sino que también a iniciar un juicio de cuentas para que se devuelvan los fondos utilizados al Fisco.

Respecto de este último punto, Luis Fernando Sánchez calificó el material publicitario como “un exceso” por parte del Ejecutivo.

“Aquí actualmente debiese iniciarse un juicio de cuentas en contra de la misma ministra del Trabajo para que ella de su bolsillo cubra con los costos de este spot publicitario. Si es que el Gobierno quiere darse gustitos, lo haga con su plata y no con la de todos los chilenos”, añadió el también subjefe de la Bancada Republicana.

Mientras que su par, Stephan Schubert, sostuvo que “el Gobierno tiene el legítimo derecho de explicar a la ciudadanía, incluso a través de spots publicitarios, una política pública que esté en ejecución. Pero lo que no puede hacer es destinar recursos públicos para señalar a través de la televisión algo que tiene que ver con un proyecto de ley. Los proyectos de ley se discuten en el Congreso”.

En esa línea, el parlamentario y jefe de la Bancada Republicana, agregó que “aquí lo que está haciendo el Gobierno es, con recursos públicos, presionar para que su idea reciba el apoyo masivo y que a través de eso se presione a los que están en la toma de decisión o a los que vamos a votar en la Cámara y en el Senado”.