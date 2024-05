La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, arremetió contra la “desinformación” de las AFP, luego que los jefes de las bancadas parlamentarias de Chile Vamos confirmaran que recurrirán a la Contraloría General de la República por el spot de la campaña “Mejores Pensiones para Chile”, en la que se promociona la reforma de pensiones.

Los parlamentarios señalan que la campaña “infringiría gravemente” una serie de normativas, entre estas las que establece que únicamente se pueden promocionar leyes aprobadas y no proyectos en trámite.

Para el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, este es “un tema grave”, por lo que harán la presentación respectiva en Contraloría y exigirán el retiro inmediato, apuntando que “no se construyen ni alcanzan acuerdos de esta manera”.

El senador de la UDI y presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Iván Moreira, indicó que es conveniente transparentar solicitando a la Contraloría un informe.

A juicio del parlamentario, el aviso tiene una connotación política más allá de la difusión de un proyecto de ley, que además está en plena discusión en el Congreso.

Ministra Jara acusa desinformación de las AFP tras críticas por spot

Al respecto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, defendió el spot del Gobierno, manifestando que desde que están impulsando el proyecto las AFP han invertido una gran cantidad de recursos “en más que informar, desinformar” a la ciudadanía.

“Ha sido muy extraña la sobrerreacción que ha tenido un video que hemos hecho para explicar los beneficios del Seguro Social, toda vez que aquí todos los días la AFP hacen propaganda a través de la televisión y nadie dice nada de los parlamentarios que habían salido a reclamar”, acusó en entrevista con CNN Chile.

“Yo creo que aquí hay una desinformación deliberada, concretamente. Y lo digo porque no ha sido la primera vez, y no lo hacen ni siquiera con su firma como AFP, que lo más particular. Y lo hacen con la plata que viene de los cotizantes, porque los cotizantes son los que le generan sus ingresos a través de las comisiones”, fustigó.

En relación con la idea de la Comisión del Trabajo del Senado de votar en julio la idea de legislar, Jara precisó que no se entiende la dilatación de la votación.

La diputada y presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, pormenorizó que es clave que el Senado agote el diálogo lo más rápido posible.

Este jueves la Comisión de Trabajo del Senado continuará con la discusión de la reforma tras acordar una metodología de trabajo para avanzar en su discusión.