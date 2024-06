Russell Crowe fue uno de los nombres que se barajó para interpretar a Aragorn en la trilogía de The Lord of the Rings de Peter Jackson. Sin embargo, el actor optó por rechazar el papel.

Según contó la estrella de cine en un video para la revista British GQ, no se arrepiente de haber tomado esa decisión, revelando la razón por la que declinó caracterizar al personaje que finalmente interpretó Viggo Mortensen.

“Yo leía las obras de Tolkien desde que era niño, así que estaba emocionado por la idea de trabajar en The Lord of the Rings”, comenzó señalando.

Sin embargo, tras conversar por teléfono con el director de las cintas, tuvo la sensación de que Jackson ya tenía a otro actor en mente para el trabajo.

“Sentí que el estudio era quien tomaba esa decisión, no el director de la película. Cuando hablé con Peter Jackson por teléfono, él no me decía el tipo de cosas que un director te diría si realmente quisiera atraerte al proyecto”, explicó.

“Simplemente tuve la impresión de que ya tenía a otro actor en mente para el papel. Y si yo daba un paso al frente aceptando, en realidad me interpondría en su camino”, sostuvo el protagonista de Gladiador.

“Ambos somos neozelandeses, así que supe a su manera, sin que él dijera nada negativo, que tenía otros planes”, mencionó.

Recientemente Crowe se refirió además al próximo estreno de Gladiador 2, película cuya primera parte protagonizó él en 2000 y que, después de 24 años, tendrá una secuela.

Fue durante el podcast Kyle Meredith With… que el actor comentó esta producción, señalando que debido a que su personaje muere al final de la primera película, no pudo participar en la nueva que protagonizará Paul Mescal.

“Me siento ligeramente incómodo con el hecho de que estén haciendo otra, porque, por supuesto, estoy muerto y no tengo voz en lo que se hace. Pero un par de cosas que he oído me hacen pensar ‘no, no, no, eso no está en el viaje moral de ese personaje en particular””, admitió.

Sin embargo, no descartó que fuera una buena producción. “No puedo decir nada, no es mi lugar, estoy bajo tierra, así que veremos cómo resulta“, puntualizó.