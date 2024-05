En menos de una semana, el presidente Gabriel Boric se reunirá con Camila Gómez, madre de Tomás Ross, quien padece distrofia Muscular de Duchenne. La familia del menor necesita reunir $3.500 millones para el medicamento.

Hasta esta jornada de jueves, en el contexto de su caminata desde Ancud a Santiago, Camila se encuentra en la región del Maule y ya hay fecha para reunirse con el jefe de Estado.

Según información de Radio Bío Bío, el encuentro se concretará el próximo miércoles 29 de mayo, a las 13:00 horas, en La Moneda. Cabe mencionar que esta no será la primera comunicación con el Gobierno.

La madre de Tomás, durante el fin de semana, contó a La Radio que la ministra Ximena Aguilera se le acercó cuando iba camino a Bulnes. “Lo que ellos me ofrecieron fue que yo pagara el medicamento en su totalidad y que ellos me lo traían a Chile”, dijo. Ante esa propuesta, Camila decidió que no aceptaría.

Lo anterior, considerando que el medicamento necesario no está acreditado en territorio nacional, sino en Estados Unidos.

“Yo consideré que al ya tener la totalidad del dinero, yo preferiría como madre, por seguridad de mi hijo, que se lo administren en el lugar donde están los especialistas que ya han puesto esta terapia a otros niños”, indicó Gómez.

Mientras tanto, Camila continúa su caminata. Fue a través de sus redes sociales que actualizó su recorrido. “Físicamente estamos más o menos, hace dos días inicié una pubalgia, así que eso me tiene un poco complicada”, contó.