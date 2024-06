Patricia López recordó la ocasión en que enfrentó a un acosador callejero en plena calle cuando era una adolescente.

En el programa Podemos Hablar, la actriz reveló que cuando estaba en la enseñanza media, confrontó al hombre hombre que la acosó y quien incluso iba caminando con su hijo.

“En la etapa de la educación media, me puse a trabajar como promotora y para ir a estas agencias y reuniones iba bonita, presentable”, contó.

“Cuando terminaba en el colegio, iba al baño, me ponía mi ropa para las entrevistas para ir linda y guapa para obtener el trabajo”, agregó.

“Yo viví harto acoso callejero durante los noventa, con todas esas cosas asquerosas que les decían a las mujeres. Esos viajes en micro eran impresentables y la gente no hacía nada”, indicó.

Un día, mencionó la intérprete, siendo adolescente, caminaba por Santiago Centro cuando de pronto un sujeto la acosó. “Pasa un caballero, un viejo ordinario, que venía con un niño en la mano. Pasó y me dijo algo asqueroso muy cerca. Y se va“, siguió.

“Yo, que venía acumulando durante muchos años varios episodios desagradables de acoso callejero físico y verbal muy violentos, en esa ocasión algo me pasó, no aguanté, me empoderé y me llené de rabia y me devolví“, mencionó.

“Enfrento a este gallo, con tanta rabia y tanta adrenalina que lo tomo de la solapa, lo levanto con mis dos manos y le digo ‘mira, viejo conch…, nunca más te atrevas a faltarle el respeto a una mujer con tu hijo al lado‘”, contó.

“Lamenté haber violentado a su papá así pero yo creo que eso nunca se le olvidó a ese niño. Los niños repiten lo que los papás hacen, así que tengamos cuidado en cómo tratamos a las mujeres para que los hijos no repliquen ese tipo de situaciones que son inaceptables”, cerró.