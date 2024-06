Jaime Coloma se fue en picada contra Carolina de Moras después que la comunicadora hablara sobre la conducción en el Festival de Viña del Mar.

Todo comenzó luego que la presentadora señalara al programa Sintonizados que estaría dispuesta a volver a animar el certamen incluso “gratis”. Esto, en medio de versiones que apuntan a que Karen Doggenweiler podría ser la nueva conductora del evento.

“Hoy día, tú me llamas para hacer el Festival y te lo hago gratis”, indicó De Moras, generando diversas reacciones. Eso sí, posteriormente aclaró sus dichos, asegurando que había sido sacada de contexto.

En el programa Que te lo digo se contactaron con Coloma para tener su opinión sobre el tema, instancia en la que el expanelista de SQP indicó que De Moras “no tiene punto de comparación” con Doggenweiler.

“Carola de Moras llegó a la pantalla por ser bonita. De hecho, tuvo muchas oportunidades y no ha brillado como comunicadora. Es cierto que tiene el respaldo de sectores económicos, de agencias de modelaje y cierto sector de la población”, comenzó señalando.

“Pero yo no diría que es un rostro especialmente cariñoso. Si ella quiere hacerlo gratis, tiene el derecho a postularse. Me parece que ella debería pedirle ayuda a Karen Doggenweiler y no al revés. No conozco a Carola de Moras más de lo que he visto de ella en pantalla y no hablo de una persona que no conozco”, agregó.

“Yo creo que llegó a un nivel importante de la televisión chilena pero básicamente porque es una mujer considerada muy linda y que respondía a ciertos cánones de belleza que en un país tan aporofóbico como este, que le molesta los rasgos más étnicas, le gusta la gente de ojitos claros y todas esas cosas, funcionaba”, sostuvo.

“Pero yo no la encuentro una buena comunicadora. Hablo de ella profesionalmente, no la conozco más y no me interesa tampoco conocerla”, concluyó.