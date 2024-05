En la última jornada de la actual Premier League, las emociones llegaron al máximo luego del nuevo título que Manchester City, quien le arrebató de las manos a el título al Arsenal, sin embargo, lo que se vivió en Anfield con la despedida de Klopp fue otro punto importante en la jornada.

Resulta que el DT alemán anunció a principios de temporada que está sería la última al mando de los ‘Reds’, pero lamentablemente llegó el final de campeonato y tras días de ansiedad, Jürgen Klopp abandonó lo que fue su casa por casi una década.

La despedida comenzó durante la semana, pero en el duelo de hoy ante Wolverhampton en condición de local en Anfield, puso los pelos de punta a todos, incluido a Trent Alexander-Arnold.

El lateral que lleva el dorsal N°66 no aguantó la tristeza y comenzó a llorar post partido y en la despedida del DT que lo sacó campeón de Champions League en el año 2019.

Así también, se mostró emocionado cuando el estratega teutón lo sacó de la cancha, momento en que se fundieron en un gran abrazo donde el rostro del carrilero británico lo decía todo.

Su emoción y llanto fue captado por algunas imágenes que se han hecho viral en redes sociales y que hablan del amor que toda la afición comparte para el DT.

Quien también se vio muy angustiado tras el pitazo final fue el central y capitán bajo el mando de Klopp, Virgil Van Dijk, quien cuando abrazó al DT en los festejos de la victoria por 2 a 0, rompió en llanto sobre sus hombros.

Como anunció a principios de año, Klopp se va de Liverpool dejando consigo una estela de títulos, pero sobre todo con la sonrisa de los hinchas, luego de levantar al mítico elenco europeo de las ‘cenizas’ y ubicarlo en lo más alto del fútbol mundial.

Liverpool le rindió un sentido homenaje que marcó el final del legado del DT ‘Cara de Música’ como lo apodó el reconocido relator argentino, Bambino Pons, equipo que ahora deberá buscar el sustituto ideal para continuar con su legado en el importante elenco de Premier League.

