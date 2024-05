Parlamentarios de distintos colores políticos rechazaron las duras declaraciones que el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, emitió contra el presidente Gabriel Boric en Madrid, durante un encuentro organizado por el partido ultraconservador español VOX.

Durante su discurso, el excandidato presidencial aseguró que “en Chile nos gobierna un travesti político”. Lejos de tratarse de un lapsus, Kast reiteró el término en varias ocasiones.

“Un travesti político que hace un par de años estaba en las calles insultando a militares y policías y hoy se arrodilla frente a las viudas de los policías que han asesinado durante su gobierno, eso es hipocresía, travestismo”, dijo.

“Es un travesti político que prometió que su gobierno sería la tumba del neoliberalismo, y ahora como presidente nos pretende dar cátedra de crecimiento económico y de inversiones”, añadió.

Críticas transversales contra Kast por tratar de “travesti” a Boric

Sus declaraciones generaron rechazo en la política chilena, tanto en el oficialismo como en la oposición.

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que si bien puede tener “sintonía” con algunas ideas políticas de Kast, hay que ser cuidadoso con la manera de expresarse.

“No, no me parece. Yo creo que hay que cuidar no solamente el fondo” sino también “la forma”, señaló. De acuerdo con el parlamentario, las palabras de Kast “se apartan de lo que tiene que ser el debate político en nuestro país”. “Creo que le ha hecho mal a Chile que muchas veces el debate político se polarice”, agregó.

En el oficialismo, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que la declaración de Kast “es un error”.

“La política hecha en el barro no sirve. La política tiene que ser de ideas y no de descalificaciones”, declaró. “Todos nosotros, estando absolutamente en las antípodas” de las ideas de Kast, “jamás lo hemos tildado con ningún tipo de insultos”, sostuvo.

Además, emplazó al fundador del Partido Republicano a “que se retracte y le pida disculpas al presidente de la República y al país”.

Cabe recordar que no es la primera vez que el exdiputado emite polémicas declaraciones en contra del jefe de Estado. Hace tres semanas, durante una visita a Hungría, dijo que en Chile “nos gobierna un presidente woke”, término que se usa despectivamente para referirse a personas “progresistas”.