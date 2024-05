El alemán Alexander Zverev, que ganó este domingo el torneo de Roma por segunda vez en su carrera, aseguró que su rival, el chileno Nicolás Jarry, que jugó su primera final de un Masters 1.000, pronto será campeón de un torneo de este nivel.

“Hola, soy Jannik (Sinner)“, dijo entre risas en el inicio de su discurso en la ceremonia de premiación.

“Los últimos dos años han sido muy complicados tras la lesión. Quiero agradecer a mi equipo porque no sabía cómo iba a salir y me han permitido volver a ser campeón aquí. Sin ellos no hubiera estado aquí seguro”, dijo un Zverev que volvió a ganar tras casi tres años de sequía, desde las Finales ATP 2021.

Luego, el oriundo de Hamburgo le dedicó elogiosas palabras a su rival en la final, el número 1 del tenis chileno.

“Felicitaciones a Nico, ha sido increíble tu torneo por tu juego y los rivales que has batido. Si sigues así no va a ser la última vez en una final. Estás evolucionando cada año y acabarás pronto donde estoy yo ahora mismo“, declaró.

“Tienes una familia maravillosa, felicitaciones a ellos también porque son parte de tu éxito. Es maravilloso ver el disfrute que emanan y para nosotros es un gran ejemplo de cómo puede ser una familia durante la gira”, comentó.

Además, el germano agradeció el apoyo del público italiano. “Gracias al público, hay pocos sitios en los que siento el amor de la gente tanto como aquí”.

“Me encanta el torneo, la ciudad… no es una broma, me siento italiano durante una semana. Gracias, de verdad”, sentenció.