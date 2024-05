Madre de conscripto que participó en Putre: "Quería una carrera militar, pero vió morir a su amigo"

Tras la noticia del conscripto que falleció en una expedición en Putre, son varias las solicitudes de retiro que han llegado al Ejército de Chile por esta situación.

Por otro lado, los familiares de los demás soldados marcharon esta jornada hacía La Moneda buscando que se haga justicia. Desde el Gobierno ya confirmaron que no habrá impunidad en este caso.

En el Podría ser Pero conversamos con Belén, madre de unos de los conscriptos que participaron en la expedición, confirmó que su hijo “está a la espera de cuando le den la baja. Se encuentra bien de salud, mentalmente no, está frustrado por todo lo que ha pasado”.

Confirmó que su hijo “es de lo que pidió irse. Hasta ahora según lo que me dijo, no ha tenido que hablar con el Fiscal militar, hay otros cuatro o cinco en la misma situación que él y por eso me imagino que no ha podido irse. Están a la espera que le avisen”.

Belén menciona que su hijo quería ser militar: “El se inscribió solito, sin decirle a nadie. Tenía la esperanza de que iba a hacer una carrera militar. Pero se le fueron las ganas, vió cómo murió su amigo, compañero de habitación, tuvo que ayudar a su amigo que se estaba cortando los brazos”.

