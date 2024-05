El rapero y cantante Sean Combs, también conocido como P. Diddy, se disculpó tras la viralización de un video donde aparece agrediendo brutalmente a su expareja, la modelo Cassie Ventura, en un hotel de Los Ángeles en 2016. En el clip, Combs expresó arrepentimiento y asco por su comportamiento, admitiendo su responsabilidad y revelando que ha buscado ayuda profesional a través de terapia y rehabilitación. A pesar de algunas muestras de apoyo, hubo críticas hacia su disculpa, con usuarios señalando que la violencia no tiene excusa. La situación ha generado controversia en redes sociales.

El rapero y cantante Sean Combs, conocido también como P. Diddy, compartió un video este domingo donde se refiere a las polémicas imágenes que comenzaron a circular el viernes pasado, donde se observa como golpea brutalmente a su expareja en los pasillos de un hotel. El hombre aseguró estar realmente arrepentido y sentirse asqueado por sus acciones en dicho momento.

En el video de la golpiza, grabado por las cámaras de seguridad del hotel InterContinental de Los Ángeles, se observaba como su entonces pareja, la modelo Cassie Ventura, camina cautelosamente, pero apurada, con un bolso. Pocos segundos después se ve al cantante salir furioso de su habitación sosteniendo solo una toalla en su cintura.

“Diddy” la intercepta, agarrándola agresivamente por el cuello para lanzarla al suelo, donde procede a patearla para después arrastrarla de vuelta a la habitación. Luego, otra cámara capta el momento donde el hombre procede a agredirla nuevamente.

Ventura lo denunció por maltrato y violación. En su momento, Diddy insistió en su inocencia. Cabe recordar que el video data del 2016.

Disculpas de P. Diddy por brutal agresión

Luego de la viralización de las imágenes por parte de CNN, el cantante se vio en la necesidad de pronunciarse al respecto en un video compartido en su cuenta de Instagram.

“Mi comportamiento en ese video es imperdonable. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en ese video”, aseguró Combs en el clip.

“Me sentí asqueado cuando lo hice. Ahora estoy asqueado”, añadió. “Fui y busqué ayuda profesional. Empecé a ir a terapia, a rehabilitación. Tuve que pedirle a Dios su misericordia y gracia. Lo siento mucho. Pero estoy comprometido a ser un mejor hombre todos los días. No estoy pidiendo que me perdonen. Lo siento mucho”.

Si bien algunos seguidores apreciaron su gesto, señalando que “todos cometen errores”, otros no se mostraron muy contentos con el video.

“¡La disculpa solo llega después de que se filtró el video! No tengo absolutamente ninguna simpatía por Diddy. Vi cómo golpeaban a mi madre y yo también sufrí violencia doméstica. Me importa un bledo si fue una parte baja de tu vida, no hay excusa para que un hombre ponga sus manos sobre una mujer”, escribió una usuaria.

