El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, se refirió a la polémica por el remolcador chileno que fue interceptado por Argentina por navegar cerca de las Malvinas.

Recordemos que, en concreto, navegaba dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina. Según un decreto interno del vecino país, los buques que transiten en zonas del continente y las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur deben solicitar una autorización previa.

Sobre eso, Van Klaveren aclaró que este no es un caso único pues “han habido algunos casos anteriores en años anteriores. Básicamente es un problema entre un armador privado y el Estado argentino, por la aplicación de una legislación que objeta este armador”.

“Nosotros estamos preocupados de ese tema, estamos en conversaciones con Argentina, pero lo que quiero aclarar es que este no es un problema específico hacia Chile”, agregó el canciller.

Complementando que “esto deriva de una aplicación general de la legislación argentina que afecta a buques de distintas banderas. De hecho, en este caso estamos hablando de un remolcador que es de origen chileno, pero también un buque taiwanés”.

En cuanto a si es hostigamiento -o no- de Argentina a Chile, la autoridad respondió “yo diría que no, no es un hostigamiento, es la aplicación de una legislación argentina que está vigente hace bastante tiempo”.

“Nosotros tenemos una diferencia con Argentina respecto al alcance de esa legislación, pero no es un tema específico de la relación entre Chile y Argentina”, cerró.