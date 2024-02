La ministra del Interior, Carolina Tohá, zanjó la polémica por la polémica compra de los vehículos Lexus para el Poder Judicial, asegurando que no está visada.

Así lo aseguró la secretaria de Estado durante esta mañana, consultada por el cruce de declaraciones entre la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Poder Judicial sobre la glosa para la renovación de los vehículos.

“En lo estrictamente presupuestario quisiera decir que aquí no hay ninguna polémica”, enfatizó la ministra Tohá por la compra de los Lexus.

“Esa compra no está visada, no es un tema de polémica, objetivamente no está visada, esa glosa no está activada en este momento”, insistió.

En esa línea, el ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, apuntó que “no existe formulación presupuestaria para ese ítem”.

“Sin embargo, el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su Presupuesto y, por ende, si ellos consideran que tienen los recursos disponibles, eventualmente podrían realizar esa compra”, añadió.

“Lo que nosotros consideramos relevante es que en esta materia hay instrucciones de austeridad de parte del Gobierno en cuanto al monto máximo o tope que tienen los autos que se van a renovar y también el plazo que se requiere para la renovación”, concluyó.