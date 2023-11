Luego que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, descartara ser el rostro del A favor en el plebiscito constitucional, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que la jefa comunal no será coordinadora en la campaña.

Recordemos que la Unión Demócrata Independiente fue uno de los primeros partidos que mostró su postura de cara al 17 de diciembre.

A raíz de esto, este viernes lanzaron su campaña por el A favor y tendrán como eslogan para desplegarse internamente la siguiente frase: “La UDI siempre a favor de Chile”.

Al consultarle sobre la eventual participación de la alcaldesa Matthei en el despliegue por la opción A favor, Macaya dijo que “hemos conversado con ella y si bien no puede asumir una coordinación por razones evidentes, (porque) tiene un día a día de trabajo 24/7 de alcaldesa en la Municipalidad de Providencia, sí por cierto en la medida que sus obligaciones como alcaldesa se lo permitan (…) ella sí va a colaborarnos con las actividades, quizás no como coordinadora, pero en su tiempo libre y en las posibilidades que ella tenga de trabajar por la opción que ya ha manifestado estar adhiriendo, que es la opción por el ‘A favor de Chile’”.

La UDI, el lunes pasado, además de reiterar su posición por el A favor en el texto constitucional, dijo que Evelyn Matthei jugará un rol clave en visibilizar que la propuesta es “pro mujeres”.

Macaya y rol de Matthei en campaña

En esta línea, Macaya señaló que él se queda “con la conversación” que tuvo con Matthei. “Si bien la coordinación de una campaña a nivel nacional cuando uno es alcalde 24/7 no se puede hacer, no tengo dudas que, así como lo hizo hace dos semanas atrás cuando manifestó su opción por el ‘A favor’, lo que no sea incompatible con sus labores de alcaldesa” lo hará, precisó.

“Acá muchas veces la gente se queda con frases o con alguna cuña en un contexto determinado, lo importante es que la alcaldesa Evelyn Matthei está ‘A favor’ de aprobar la Constitución y de que cerremos este ciclo”, sentenció el presidente de la UDI.

La UDI por el A favor

Cabe mencionar que la campaña de la UDI por el A favor estará basada en tres pilares principales: despliegue territorial, campaña digital, redes sociales y vocerías de expertos sobre los distintos temas.

“Estamos recorriendo Chile desde ya, junto a nuestros expertos, abogados y economistas, cumpliendo una labor de información muy importante. Estamos dando a conocer el texto, desmitificando falsedades y demostrando que esta constitución será la constitución de la seguridad, del crecimiento económico y que ayudará a resolver temas tan importantes para los chilenos como la salud, pensiones y educación”, manifestó Macaya.