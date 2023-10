La Encuesta Cadem reportó que el 56% de los encuestados ve como negativo que no haya elecciones en diciembre, y el 52% culpa a todos los partidos políticos. La aprobación del presidente Gabriel Boric, en tanto, se mantiene sin cambios significativos.

Según la más reciente edición de la Encuesta Plaza Pública Cadem, el 56% de los consultados considera que sería malo para Chile que no hubiese plebiscito en diciembre, mientras que el 52% cree que los principales responsables serían todos los partidos políticos.

De acuerdo con la más reciente medición, la opción “a favor” en plebiscito de salida sube 3pts a 31% y el rechazo alcanza 54% (+1). Independiente de su preferencia, 25% cree que ganará el apruebo y 65% que ganará el rechazo.

Entre los que votarían a favor, 56% (+18pts) está totalmente decidido, y entre los que rechazarían el 66%. Entre los indecisos, 21% podría votar en contra, 11% a favor y 68% no sabe, no responde o no vota.

Por su parte, en la tercera semana de octubre, 31% (-1pto) aprueba y 63% (+2pts) desaprueba la gestión del presidente Gabriel Boric, sin cambios significativos.

En otro tema, a cuatro años del estallido social, 88% cree que el país está peor en delincuencia, 84% en hechos de violencia, 73% en calidad de la política, 68% en orden público, 66% en situación económica, 64% en pobreza y 60% en confianza de instituciones.

Finalmente, sobre los Juegos Panamericanos que se están disputando en Santiago, 41% (+10pts) tiene mucho interés en el evento y 61% (+8pts) considera que el hecho de ser sede tiene bastante impacto en la imagen internacional de Chile.