La ministra Jara, quien está asumiendo estos días como vocera, reiteró que "están plenamente disponibles a responder no solo al contralor, sino que las preguntas que pudiere tener esta comisión investigadora sobre el rol que el actual trabajador de Presidencia cumplió como exSubdere, a fin de poder aclarar cualquier duda".

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien por estos días tomó el rol de vocera de Gobierno, puesto que Camila Vallejo se encuentra en China, dijo que como Gobierno responderán todas las consultas de la Contraloría General de la República, a raíz del caso Convenios.

Recordemos que el contralor Jorge Bermúdez dijo que van a oficiar a La Moneda para que Miguel Crispi, jefe asesor del segundo piso, se ausentó dos veces de la comisión investigadora por este hecho.

“Estamos plenamente disponibles para responder todas las consultas que traslade el contralor, a partir de todo el tema que se ha suscitado de la discusión sobre si debe concurrir o no. Y estaremos también disponibles a lo que el contralor -con todos los antecedentes tenidos a la vista- pueda resolver”, indicó Jara.

Agregando que “lo que ha ocurrido hasta el momento es que no se ha contado con los antecedentes que La Moneda pueda entregar al respecto de las razones que puedan estar motivando esta decisión”.

“Revisado los casos anteriores, que no hay mucha jurisprudencia sobre esta materia, si podemos encontrar un caso en el año 2015, la jefa de gabinete de la Presidenta en ese entonces, fue citada a declarar a un caso dentro de alguna comisión investigadora. Pero la misma comisión investigadora, en atención a verificar la situación particular de los funcionarios que ejercen su trabajo, determinó enviarle un cuestionario por escrito”, detalló la vocera de Gobierno suplente.

Gobierno y oficio del contralor Bermúdez por caso Convenios

“Estos temas no tienen anteriormente mucha jurisprudencia, yo diría que en particular no tienen, y son bastante opinables, pero sin duda somos muy respetuosos en las decisiones del Contralor General de la República, cuando estas se adopten en definitiva y sean comunicadas por vía formal”, cerró la ministra.