Gabriela Cortés, una de las organizadoras de la marcha que se realizará este sábado en apoyo al presidente Gabriel Boric, se refirió a cómo surgió la idea de esta actividad.

El encuentro, que partirá a las 10:00 horas en la Plaza de la Constitución, fue organizado por agrupaciones como Colectivos Unidos con Boric y Boric Estamos Contigo.

En conversación con El Desconcierto, Cortés dijo que la convocatoria surge a raíz de que “diferentes personas de redes sociales nos encontramos en ‘Boric estamos contigo’, un grupo de Facebook donde hay más de 100 mil personas siguiendo esta página. Interactuando, empezamos a intercambiar opiniones, hablamos de que estamos cansados de las mentiras y que las encuestas y la televisión no reflejan el verdadero apoyo que tiene Gabriel Boric en la calle”.

En un principio, esto se vería como un acto de presencia, sin embargo, la organizadora dijo que “era algo súper micro, la primera convocatoria fue para el primer aniversario de Gobierno, ahí creo que se reunieron dos mil personas. Después pasó que se cayó una reforma, se han caído un montón de reformas súper importantes (…) empezamos a decir ‘¿y si nos juntamos otra vez?"”.

Marcha en apoyo a Boric

Siguiendo con el tema de la organización, Cortés comenta que “decidimos hacerlo bien y empezamos a hacer reuniones a fines de agosto, y cuando tuvimos los permisos, porque tiene que haber resguardo de Carabineros, empezamos la convocatoria, siempre pensando que llegaría un poquito más de gente de las dos mil que llegaron (antes)”.

Cabe precisar que, más tarde, algunos partidos del oficialismo llamaron a participar a través de sus cuentas de redes sociales. Así fue el caso del PC, Convergencia Social —donde milita el jefe de Estado— y Comunes, entre otros.

“Nunca nos imaginamos que se generaría tanto revuelo, nunca pensamos que se empezarían a sumar los partidos, nosotros nunca llamamos a los partidos, porque esto más bien era una convocatoria ciudadana ante el descontento por las mentiras de los medios. Se empezaron a sumar adherentes, a los partidos políticos les pareció que era una buena idea. Y como es ciudadana, empezamos a sumarlos a todos”, explica Gabriela.

“Ahora se transformó en un evento”

“Se nos empezaron a sumar artistas, grupos folclóricos, la gente en redes sociales, tengo Twitter (y ahí) la gente está haciendo videos que se hicieron virales, está diciendo ‘vamos a viajar’, se empezaron a sumar regiones, se sumó Arica, La Serena, Valparaíso, Temuco, Villarrica, Concepción, Puerto Montt, Punta Arenas y también Talca. Nosotros decíamos ‘¿qué vamos a hacer con esto?’, si al final era una convocatoria cuidadana y tomó otro color”, relata Cortés.

Incluso, la organizadora señala -con emoción- que “hay una persona que nos donó un escenario, ese nivel, hay gente aportando un generador, una chica dijo que tenía un cuadro para el Presidente. Tuvimos que armar una pauta, era una convocatoria hace cuatro días, ahora se transformó en un evento”.

¿Asistirá Boric al encuentro?

Respecto a si el presidente Boric estará presente en la instancia, Cortés dijo que “los rumores dicen que va a estar, pero esto es fortuito, estamos en Chile y puede pasar cualquier cosa. Sabemos que tiene una agenda súper ocupada, pero si llega fantástico. Pero por lo que dicen los medios de comunicación, hablaban de que esto será algo inédito, que nunca se había visto, así que esto, que era algo súper chiquitito, una muestra de cariño, se transformó en algo nacional”.

En relación a los artistas que asistirán, Cortés prefirió no revelarlos. “No queremos que se empañe esto, porque supuestamente nosotros somos pagados por el Gobierno y no hemos recibido ni un jugo, nada”, aclara.

No obstante, dijo que entre los confirmados están “un profesor de música que viene de Copiapó a cantar, también hay una artista de Nueva Zelanda que viene de vacaciones, es chilena y va a cantar ‘El Derecho de vivir en paz"”.

“Hablan de 10 mil personas, pero no sabemos cuánta gente va a llegar”

La impulsora de la actividad dice que están “muy optimistas, hablan de 10 mil personas, pero no sabemos cuánta gente va a llegar, no podemos decir, porque esto es tan raro, después del 11 de septiembre (por el negacionismo) la gente está con rabia, ya no tiene miedo a salir a la calle, saben que los medios están manipulados y la derecha se opone a todo (…). Hoy nos podemos manifestar contra la gente del Congreso, que no está dando los votos, los proyectos están, pero todo es rechazado, eso llevó a que la gente hoy quiera (expresarse)”.

En este sentido, comenta que “una señora va a viajar con toda su familia desde Concepción», pese a que en esta ciudad también se analogará el acto de apoyo, sin embargo, ella quiere estar en La Moneda”.

Team Patriota

Cortés también señala que están enterados de la actividad contra el presidente Boric que convocó el Team Patriota, para esta misma fecha.

“Nos alertaron de que se van a juntar en la ‘Plaza de la Aviación’, pero hicieron un llamado a trasladarse a La Moneda. Como esto tomó otro color y se masificó de una manera impresionante, hoy vamos a tener una reunión con Carabineros y los delegados presidenciales para ver cómo lo van a hacer, porque creo que van a cerrar las calles”, señaló.

En esta línea, Gabriela cuenta que “el Team Patriota, como dijo Camila Vallejo, son cada día menos, es algo que nosotros ya lo tomamos para el chiste, andan dando la hora todos los fines de semana”.

“Pasa que soy la vocera y ellos no me conocen, nosotros no conocemos ni siquiera al Presidente”, sentencia una de las organizadoras de la marcha.