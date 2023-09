El Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), se encuentra dirigido a las personas que pertenecen a los hogares de 60% de menores ingresos del país, se encuentran matriculados en alguna de las instituciones adscritas a la Gratuidad, en alguna carrera de pregrado con modalidad presencial y no posean grado de licenciatura o título profesional en una institución nacional o extranjera.

Desde octubre inicia el proceso de postulaciones al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS 2024), que es el trámite que permite acceder a beneficios estudiantiles y obtener financiamiento en la Educación Superior.

En particular, el proceso para beneficios estudiantiles 2024 se realiza a través del FUAS.

Las postulaciones a los beneficios, como gratuidad y las becas y créditos de arancel estatales, a través del FUAS, inicia el jueves 5 de octubre y se extenderán hasta el jueves 26 de octubre.

Quiénes pueden acceder al FUAS

En este sentido, las personas que completan el formulario para obtener los beneficios y becas estudiantiles.

Al respecto, pueden postular a la educación superior,los estudiantes nuevos y los antiguos con una beca o crédito vigente.

No obstante, también pueden aplicar los alumnos antiguos que no tengan pendiente algún beneficio obtenido en años anteriores.

Beneficios perdidos

Según cifras del Ministerio de Educación (Mineduc), para el período 2022, un 40,2% de estudiantes de IV medio no postuló a los beneficios estatales para acceder a la educación superior.

Para Valentina Gran, directora ejecutiva de Fundación por una Carrera, los mismos estudiantes y sus familias cometen varios errores al rellenar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica.

“Muchos estudiantes creen que para obtener gratuidad deben tener promedios sobresalientes, pero eso no es así. Y si es que llegan a postular al FUAS, no se informan de las instituciones que están adscritas a la gratuidad, por tanto, se matriculan en otras instituciones y pierden el beneficio”, destaca Gran.

Por lo mismo, indica que “hemos visto que hay estudiantes que no postulan porque creen que los beneficios son por familia. Creen que si algún familiar ya obtuvo el beneficio, no pueden acceder. Hay muchos mitos y desinformación respecto al acceso a la educación superior y los beneficios que entrega el Estado, así que el llamado es a informarse”.

Plataforma para postular al FUAS

En el sitio web de Fundación por una Carrera existe una guía de “preguntas frecuentes” para realizar una postulación, donde se resuelven dudas sobre cómo modificar datos realizados en la postulación, el Registro Social de Hogares, acreditaciones de instituciones académicas, cambio de ciudad, entre otras.

“¿Qué pasa si postulo al FUAS y no me matriculo?”, “¿puedo volver a postular si ya tengo o tuve beca?”, “¿cuántas veces me puedo inscribir al FUAS?”, “¿qué pasa si quiero cambiar de carrera, pierdo el beneficio?”, son algunas de las preguntas más comunes que realizan los estudiantes.