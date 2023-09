Luego que el expresidente Sebastián Piñera asegurara que sufrió un "golpe de Estado no tradicional" durante el 2019, Gabriel Boric pidió "no confundir y no poner en el mismo saco actos violentos con movilizaciones". Sin embargo, evitó polemizar con su antecesor y destacó el acuerdo que firmó junto a Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y el propio Piñera en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1973.