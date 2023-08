Una polémica participación tuvo el expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, en un matinal nacional. En la instancia, junto al panel, analizó el presente del Gobierno del presidente Gabriel Boric, cuya figura sigue cayendo en aprobación en las encuestas, alcanzando un promedio de 28%.

En el estudio de Tu Día de Canal 13, los presentes abordaron varias aristas del panorama político nacional. En ese contexto, Andrade parafraseó una frase de un obrero, a propósito de los 50 años por el golpe de Estado, dijo.

“A propósito de las críticas que van desde mi propio sector, del oficialismo, voy a parafrasear la frase de un obrero en la época de la UP (Unidad Popular) que dijo ‘este es un Gobierno de mierda, pero es mi Gobierno’“, manifestó.

Frase representa a Andrade en referencia a actual Gobierno

“Esa expresión muestra una línea de conducta“, agregó el ex timonel del PS. Enseguida, Priscilla Vargas, conductora del matinal, le preguntó si esa frase “lo representa”, a lo que Andrade replicó que “por algo la estoy diciendo (…) no diría cosas que no me representan”.

El extracto de la intervención fue subido a Twitter por el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Antonio Coloma. En la publicación el parlamentario se preguntó “¿Esto nos merecemos los Chilenos? ¿Tenemos q conformarnos con esto? ¿Defender un gobierno aunque le haga mal a Chile? Nuestro país merece mucho más q ‘un gobierno de mierda’…, como dijo Andrade”.