En medio de las críticas que han surgido en contra de la comisión contra la desinformación impulsada por el Gobierno, la Sociedad Interamericana de Prensa fue invitada a participar en una comisión del Senado que contó con la presencia de representantes del Gobierno para exponer sobre esta instancia.

En el organismo manifestaron su preocupación por el fenómeno de la desinformación y la relevancia abordarlo, pero cuestionaron que sea el Ejecutivo quien impulse un comité de estas características, y que sea el ministerio de Ciencia quien lo lidere.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, sostuvo que regular no es el camino, que hay que resguardar la libertad de opinión y que genera alarmas que un Gobierno impulse esta medida.

La ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró el compromiso del Ejecutivo de proteger y fortalecer los derechos a la libertad de información y de prensa, y que no buscan restringirlo.

La autoridad recordó que el comité no tiene facultad para impulsar proyectos de ley; que no emitirá opiniones sobre contenido publicado en redes sociales; que no va a definir qué es o qué no es verdad; y que no es un espacio de recepción de denuncias.

Además sostuvo que los informes que emitirá la comisión pueden servir de insumo para creación de políticas públicas en el futuro, y que ya existen una serie de proyectos auspiciados tanto por oposición como oficialismo para combatir la desinformación y las noticias falsas.

Lo que sí valoró la Sociedad Interamericana de Prensa, es que se busque avanzar en políticas de alfabetización digital.